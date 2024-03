Skončí SaS po eurovoľbách v rovnakej frakcii ako Fidesz? Sulík reaguje na klamstvo a progresívcom adresoval výzvu

20.3.2024 (SITA.sk) - Tvrdenia, že strana Sloboda a Solidarita (SaS) skončí po voľbách do Európskeho parlamentu v spoločnej frakcii s maďarskou stranou Fidesz , ktorú vedie Viktor Orbán , sú klamstvom.Uviedol to líder kandidátky liberálov Richard Sulík , ktorý dodáva, že odmieta spoluprácu s Orbánom a jeho stranou v skupine Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR). S informáciou, že kandidáti SaS môžu po eurovoľbách skončiť s Fideszom v jednej frakcii prišiel portál Euractiv.Tvrdí, že do skupiny konzervatívcov a reformistov, kde aktuálne SaS je, chce vstúpiť samotný Fidesz. So vstupom však nesúhlasia švédski, lotyšskí či belgickí členovia, ktorí pohrozili odchodom.„Progresívne médium Euractiv bez toho, aby sa najskôr informovalo o našom postoji a ich redaktori nám položili otázky, neprijateľne zasahuje do predvolebnej kampane. Toto nekorektné informovanie potvrdzuje, že sa nedokážu odpútať od svojho zakladateľa Ivana Štefunka (PS) a ani od bývalej zastupujúcej šéfredaktorky, ktorá teraz za hnutie Progresívne Slovensko kandiduje a ktorá je stále spoločníčkou Euractivu," uviedol Sulík.Zdôraznil, že budú proti tomu, aby sa zvolení europoslanci za stranu Fidesz dostali po eurovoľbách do frakcie ECR. Ak sa tak stane, frakciu plánujú liberáli opustiť. V závere vyzval progresívcov, aby„sa od tohoto spôsobia kampane dištancovali a viedli korektnú súťaž, po ktorej sami volajú".