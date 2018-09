SKONČIL NA FARME: O Budaja neprejavil záujem žiadnu klub NHL

Peter Budaj ešte v drese Tampy Bay, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Los Angeles 25. septembra (TASR) - Slovenský hokejový brankár Peter Budaj poputoval z tímu NHL Los Angeles Kings na farmu Ontario Reign v AHL. Z listiny nechránených hráčov si ho za 24 hodín nestiahol žiaden ďalší klub NHL. Informovala o tom oficiálna stránka Reign.Tridsaťšesťročný Budaj sa po vyše šestnástich mesiacoch vrátil do mužstva Kings v júni z Tampy Bay Lightning výmenou za útočníka Andyho Andreoffa. V LA pôsobil už v rokoch 2015 až 2017. Sezónu 2015/16 absolvoval na farme v Ontariu a v prvom tíme "kráľov" dostal príležitosť iba v jednom zápase. Aj pred ročníkom 2016/2017 s ním vedenie počítalo skôr ako so záložným brankárom. Zranenie Jonathana Quicka a najmä výborné výkony však zmenili jeho pozíciu. Budaj sa stal oporou Kings, ktorí ho napriek tomu pred záverom prestupového termínu vymenili do Tampy. Tam nedostal veľa príležitostí a počas dvoch sezón odchytal za "blesky" pätnásť zápasov.Budaja do profiligy draftoval klub Colorado Avalanche, neskôr pôsobil aj v organizáciách Montreal Canadiens a Winnipeg Jets.