Skončila sa štvrtá zbraňová amnestia, Slováci odovzdali viac ako 1 500 zbraní a desaťtisíce nábojov

8.5.2021 (Webnoviny.sk) - Počas štvrtej zbraňovej amnestie občania odovzdali na útvaroch Policajného zboru (PZ) 1 615 nelegálne držaných strelných zbraní a 53 025 kusov streliva. Zbrane mohli ľudia beztrestne odovzdať od novembra roku 2020 do konca apríla 2021.Zbrane a strelivo skúmajú balistici Kriminalistického a expertízneho ústavu (KEÚ) PZ na pracoviskách v Bratislave, Košiciach a v Slovenskej Ľupči. Expertízou prešla doteraz približne tretina prípadov zo zbraňovej amnestie a doposiaľ neidentifikovali žiadnu zbraň, ktorá by bola v minulosti použitá pri trestnej činnosti. V tlačovej správe o tom informovala Marta Fabianová z tlačového oddelenia kancelárie ministra vnútra SR.Občania majú možnosť si odovzdanú zbraň zaevidovať, ak ňou nebol spáchaný trestný čin a spĺňajú podmienky na držanie alebo nosenie zbrane. Prípadne môžu previesť vlastníctvo zbrane na inú osobu. Ak tak neurobia, zbraň sa stane vlastníctvom štátu. Podobný postup je aj pri strelive.V apríli odovzdali 755 zbraní, čiže takmer polovicu všetkých zbraní. Posledný mesiac občania odovzdali aj 31 553 kusov streliva, čo predstavuje takmer 60 percent.Najviac zbraní odovzdali občania v Bratislavskom kraji (311). Nasledujú Trnavský kraj (288), Banskobystrický kraj (273), Prešovský (182), Nitriansky kraj (170), Žilinský kraj (149), Košický (129) a Trenčiansky kraj (113). Najviac kusov streliva obyvatelia odovzdali takisto v Bratislavskom kraji (13 869). Nasleduje Trenčiansky kraj (12 158), Trnavský kraj (9 011), Prešovský kraj (7 698), Košický kraj (6 409), Nitriansky kraj (1 585) a Žilinský kraj (1 500).Po skúsenostiach z minulých amnestií oddelenie balistiky KEÚ odhaduje, že expertíza všetkých zbraní a streliva bude trvať minimálne rok. Závisí to od množstva a zložitosti prípadov z aktuálnej trestnej činnosti, ktorých skúmanie má prioritu.Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) považuje zbraňovú amnestiu za úspešnú. „Aj takáto forma prevencie nám pomáha zlepšiť bezpečnostnú situáciu na Slovensku. Znižovaním množstva nelegálnych zbraní znižujeme aj riziko, že by sa nimi mohla páchať trestná činnosť. Redukujeme tým aj možnosť prípadných zranení neodbornou manipuláciou so zbraňou osobami, ktoré nemajú zbrojný preukaz,“ povedal Mikulec.Medzi odovzdanými zbraňami mierne prevyšujú dlhé zbrane. Zhruba 27 percent tvorili pištole, ďalej to boli guľovnice (24 percent), malokalibrovky (12 percent), brokovnice (11 percent), revolvery (6 percent), guľomety (2,6 percenta), hlavné časti zbraní (8 percent), expanzné zbrane (4 percentá). Občania odovzdali aj zbrane pochádzajúce z obdobia prvej a druhej svetovej vojny.V malom množstve sa vyskytli aj zbrane historické, teda podľa platnej legislatívy zbrane vyrobené do 31. decembra 1890. „Vyskytli sa však aj zaujímavé exempláre, ako príklad možno uviesť loveckú brokovú dvojku systému Lankaster z druhej polovice 19. storočia. Išlo o zbraň s hlavňami z damascénskej ocele, bohato ručne rytú loveckými motívmi,“ uviedla FabianováNa Slovensku je ku koncu minulého roka zaznamenaných 149 380 držiteľov zbrojného preukazu. V roku 2020 bolo 50 trestných činov spáchaných s použitím strelnej zbrane, v roku 2019 to bolo 69 trestných činov. Údaje sú bez špecifikácie, či išlo o legálne, alebo nelegálne držanú zbraň.