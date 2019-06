Skončili sa pojednávania s lídrami katalánskych separatistov

Demonštranti mávajú katalánskymi vlajkami počas demonštrácie v Barcelone. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 12. júna (TASR) - Na španielskom najvyššom súde v Madride sa v stredu skončili pojednávania s lídrami katalánskych separatistov, ktorých obžalovali zo vzbury či neposlušnosti v súvislosti so snahami o vyhlásenie nezávislosti Katalánska v roku 2017. Očakáva sa, že súd vynesie rozsudok v priebehu nasledujúcich mesiacov.Ako informovali agentúry AP a AFP, obžalovaní vo svojich tohtotýždňových záverečných rečiach tvrdili, že v súvislosti s vypísaním zakázaného referenda o nezávislosti len uplatňovali svoje demokratické práva, popierajúc obvinenia zo vzbury či neposlušnosti.Proces s 12 katalánskymi separatistami sa začal v Madride 12. februára. Deviati z nich sú obžalovaní zo vzbury, ktorej sa mali dopustiť zorganizovaním nezákonného referenda o nezávislosti v októbri 2017 a následným vyhlásením Katalánskej republiky. V prípade uznania za vinných im hrozí odňatie slobody v trvaní až do 25 rokov. Ďalšie tri osoby sú obvinené z občianskej neposlušnosti a sprenevery verejných prostriedkov.Jeden z obžalovaných, bývalý podpredseda regionálnej katalánskej vlády Oriol Junqueras, vo svojej stredajšej záverečnej reči povedal:Katalánske hnutie za nezávislosť považuje obžalovaných za, čo však španielska vláda a súdnictvo zásadne odmietajú. Podľa ich odporcov porušili zákon a priviedli Španielsko do najhoršej politickej krízy za posledné desaťročia.Prieskumy naznačujú, že nezávislosť bohatého severovýchodného regiónu uprednostňuje v Katalánsku približne 47 percent ľudí.