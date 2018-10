Skoré podchytenie porúch sluchu u detí sa oplatí, dokázali analytici

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. októbra (TASR) - Včasná intervencia je pre deti s poruchou sluchu podľa odborníkov kľúčová.hovorí Ľubica Majtánová z občianskeho združenia (OZ) Nepočujúce dieťa, ktorá má syna s poruchou sluchu.Investovať do včasnej intervencie sa oplatí aj štátu. Útvar ministerstva financií Hodnota za peniaze v spolupráci s ďalšími ministerstvami vytvoril hĺbkovú analýzu nákladov a výnosov spojených s včasnou intervenciou u detí s poruchami sluchu. Spoluautorka analýzy Soňa Slobodníková hovorí:Zamestnanosť sluchovo postihnutých sa v SR neeviduje, ale podľa odhadov na základe medzinárodných dát a posúdenia odborníkov je to len 48 percent. Obmedzené možnosti pracovať majú aj rodičia sluchovo postihnutých detí.Ukazuje sa však, že ak štát investuje do včasnej intervencie, investície sa mu začnú vracať veľmi skoro.pokračovala Slobodníková. Podľa analytičky po ukončení vzdelávania už štát nemusí do sluchovo postihnutých investovať nič a prejavujú sa len prínosy vo zvýšení zamestnanosti na daniach a odvodoch.Podľa medzinárodných štatistík sa až 90 percent sluchovo postihnutých detí rodí počujúcim rodičom. Poruchu sluchu treba podchytiť v prvých troch rokoch veku dieťaťa, lebo vtedy sa mozog najviac vyvíja, uviedla špeciálna pedagogička Silvia Hovorková. Ak dieťa včas nedostane správne nastavené načúvacie prístroje, nedokáže správne rozprávať a podľa zástupcov OZ Nepočujúce dieťa sa môže správať apaticky či agresívne.Na základe rozhovorov s ľuďmi so sluchovým postihnutím a s odborníkmi z tejto oblasti vznikol v roku 2012 program Mobilný pedagóg. Ide v ňom o to, aby včasná intervencia prebiehala v domácom prostredí, v ktorom vie poradenský pracovník reálnejšie stanoviť ciele intervencie ako v ambulantnom prostredí. Rodič si vyskúša nové stratégie priamo doma počas každodenných činností. Na intervencii sa môže podieľať aj širšia rodina, čo zlepšuje ich interakciu s dieťaťom. Podľa autorov projektu je aj pre dieťa domáca intervencia bonusom, pretože nie je unavené z cestovania a nemusí sa adaptovať na nové prostredie poradne.OZ Nepočujúce dieťa rozbehlo aj kampaň Neverím vlastným ušiam, aby poukázalo na potrebu včasnej pomoci pre deti s poruchou sluchu a ich rodiny. V nej upozorňujú: