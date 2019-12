Škótska speváčka Annie Lennoxová má 65 rokov

Na archívnej snímke Annie Lennox. Foto: FOTO TASR /AP Foto: FOTO TASR /AP

Aberdeen/Bratislava 24. decembra (TASR) - Škótska speváčka Annie Lennoxová patrí so ziskom ôsmich prestížnych hudobných cien medzi najvplyvnejšie hviezdy britskej rockovej hudby. Je držiteľkou Zlatého glóbusu a Oscara (2004) za skladbu Into the West zo soundtracku k filmu The Lord of the Rings: The Return of the King (Pán prsteňov: Návrat kráľa, 2003). V stredu 25. decembra sa hudobníčka dožíva 65 rokov.Speváčka Annie Lennoxová získala popularitu v 80. rokoch ako nežnejšia časť dua Eurythmics. Jej bohaté vokály sa neskôr preniesli zo spolupráce s Daveom Stewartom do úspešnej samostatnej kariéry. Duo Eurythmics bolo uvedené do Rokenrolovej siene slávy v roku 2005.Medzi najznámejšie skladby Annie Lennoxovej patria:(Are Made of This),(Playing with My Heart),Ann-Lynne Griselda Lennoxová (umeleckým menom Annie Lennox) sa narodila 25. decembra 1954 v škótskom Aberdeene. Vďaka vysokému IQ sa ako štyri a pol ročná vzdelávala v elitnej miestnej škole pre dievčatá. V siedmich rokoch začala chodiť na klavír. Učiteľka klavíra si všimla, že má nesmierny hudobný talent. Všestranná Annie Lennoxová sa venovala aj písaniu poézie a kresleniu. Otec budúcej speváčky, tiež hudobník, ju nabádal na štúdium klasickej hudby.Absolvovala skúšky na Royal Academy of Music v Londýne, kde ju prijali.povedala v jednom z rozhovorov.Po troch rokoch štúdia, v roku 1974, zanechala školu a rozhodla sa pre spevácku kariéru. Aj keď neskôr využila znalosti klasických skladateľov ako boli Gustav Mahler, Claude Debussy a Eric Satie, uvedomila si, že jej zámerom nie je venovať sa striktnému výkladu ich diel. Okrem klasiky bola ovplyvnená tvorbou amerických hudobníkov Stevie Wondera a Reda Mitchella.Annie Lennoxová pôsobila od roku 1976 v kapele Dragon's Playground. V rokoch 1977 až 1980 bola frontmankou nepríliš známej skupiny The Tourists (predtým vystupujúcej pod menom The Catch), kde nadviazala spoluprácu so spevákom Daveom Stewartom a založili skupinu Eurythmics. Ich prvý singel Sweet Dreams (Are Made of This) vyšiel v roku 1983. Vystúpenie hudobnej hviezdy na Grammy Awards 1984, kde sa obliekla v štýle Elvisa Presleyho, šokovalo publikum. Dvojica Eurythmics dosiahla vrchol popularity v roku 1985 a nakoniec sa rozpadla v roku 1990. Dva z jej albumov, Diva (1992) a Medusa (1995) boli platinovými, predalo sa ich viac ako milión kópií.Počas turné po Nemecku sa Lennoxová stretla s Rádhom Ramanom, mníchom Hare Krišna. Išlo o krátkodobý zväzok, o 14 mesiacov neskôr sa rozviedli. V roku 1988 sa zosobášila s Uri Fruchtmanom, dokumentaristom z Izraela. Majú spolu dve dcéry.Lennoxovej život sa zmenil v roku 2003, keď sa stretla s bývalým prezidentom Juhoafrickej republiky a jedným z jej hlavných bojovníkov proti apartheidu Nelsonom Mandelom v Južnej Afrike, kde sa zúčastnila na úvodnom koncerte pre jeho nadáciu HIV/Aids Foundation, 46664. (Nelson Mandela bol uväznený od roku 1964 pod väzenským číslom 466 a z týchto dvoch čísiel vznikol názov samotnej akcie.)Speváčka sa v súčasnosti angažuje v dobročinných projektoch zameraných na boj proti AIDS, chudobe a globálnemu otepľovaniu, podporuje hnutie Greenpeace. V roku 2008 založila Lennoxová charitatívnu organizáciu The Circle.dodala Lennoxová.Vyznamenanie Rad britského impéria získala speváčka od kráľovnej Alžbey II. v roku 2011. O rok neskôr 4. júna 2012 spievala na koncerte k diamantovému výročiu svadby kráľovnej Alžbety II. v Buckinghamskom paláci. Magazín Rolling Stone zaradil Annie Lennoxovú medzi najlepšie speváčky a spevákov všetkých čias.