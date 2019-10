Škótsko a Wales požiadali EÚ o odklad brexitu kvôli referendu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 21. októbra (TASR) - Waleský prvý minister Mark Drakeford a škótska premiérka Nicola Sturgeonová v pondelok požiadali Európsku radu o odklad brexitu dostatočne dlhý na to, aby sa mohlo uskutočniť druhé referendum o odchode Británie z EÚ. Informovala o tom na svojej stránke stanica Sky News.uvádza sa v listoch adresovaných predsedovi Európskej rady Donaldovi Tuskovi. V prvom referende, ktoré sa konalo v roku 2016, zahlasovalo za vystúpenie z EÚ 52 percent Britov.Termín brexitu musí byť posunutý, aby waleský i škótsky parlament mohli dôkladne preštudovať dohodu o odchode vyjednanú britským premiérom Borisom Johnsonom, uvádza BBC. Drakeford a Sturgeonová podľa BBC tvrdia, že v období zostávajúcom do plánovaného brexitu (31. októbra) nie je dostatok času na to, aby poslanci oboch parlamentovPo tom, ako v sobotu britský parlament neschválil revidovanú dohodu o odchode Británie z EÚ, na základe uznesenia prijatého poslancami v septembri tohto roka bol britský premiér Boris Johnson nútený požiadať o trojmesačný odklad termínu brexitu. Ten bol stanovený na 31. októbra, hoci pôvodne mala Británia opustiť Úniu už 29. marca.Európska komisia (EK) v pondelok uviedla, že samotná skutočnosť, že premiér Johnson nepodpísal list, v ktorom jeho vláda žiada o trojmesačný odklad termínu brexitu, nemá vplyv na platnosť tohto dokumentu a Európska únia žiadosť posúdi.