Škótsko odhlasovalo nové referendum o nezávislosti, vlajka EÚ ostane pred parlamentom aj po brexite

29.1.2020 (Webnoviny.sk) - Škótsky parlament v stredu schválil konanie nového referenda o osamostatnení sa Škótska od Veľkej Británie. Za nové referendum hlasovalo 64, proti 54 poslancov škótskeho parlamentu. Podľa uznesenia, za ktoré hlasovala väčšina poslancov, sa majú obyvatelia Škótska v referende "rozhodnúť, či si prajú, aby sa (Škótsko - pozn. SITA) stalo samostatnou krajinou". Agentúra The Associated Press (AP) pripomína, že referendum, aj ak sa skončí víťazstvom zástancov samostatnosti, čo sa predpokladá, nebude mať podľa všetkého nemalo žiadny okamžitý efekt a bude iba deklaratívne.S tým, aby bol výsledok referenda záväzný, by totiž musela najprv súhlasiť aj britská vláda. Premiér Boris Johnson sa však už dávnejšie vyjadril, že nič také ako samostatnosť Škótska si nevie predstaviť. Referendum o osamostatnení Škótska z roku 2014, v ktorom sa Škóti vyslovili proti samostatnosti, bolo totiž podľa Johnsona niečím, čo sa dá absolvovať "raz za jednu generáciu", a nie každých pár rokov.Škóti naopak argumentujú, že od referenda z roku 2014 sa úplne zmenila situácia a Veľká Británia z roku 2014 nie je tou istou krajinou ako dnešná Británia, ktorá už tento piatok vystupuje z Európskej únie. Práve túžba Škótov zotrvať v únii je hnacím motorom snahy o nové referendum.Škótsky parlament si v stredu okrem nového referenda o samostatnosti odhlasoval aj to, že pred jeho budovou bude aj naďalej, napriek odchodu Británie z únie, viať aj vlajka EÚ.Hlasovanie škótskeho parlamentu sa uskutočnilo v rovnaký deň, ako - hoci už len formálne, ale z technického hľadiska kľúčové - hlasovanie o brexite v Európskom parlamente (EP). Rozpravu pred hlasovaním sprevádzali aj slzy a prejavy vzdoru voči rozhodnutiu vlastnej krajiny, s ktorým nesúhlasia, na strane britských odporcov brexitu.