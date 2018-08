Škótsky expremiér A. Salmond poprel obvinenia zo sexuálneho napadnutia

Na archívnej snímke Alex Salmond. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 25. augusta (TASR) - Bývalý predseda škótskej vlády Alex Salmond v piatok v interview pre britskú spravodajskú stanicu BBC poprel obvinenia zo sexuálneho napadnutia.povedal Salmond pre BBC.Reagoval tak na správy v médiách, že dve jeho zamestnankyne z obdobia, keď pôsobil ako prvý minister (premiér) Škótska, podali naňho sťažnosti.Škótska vláda potvrdila, že dostala dve sťažnosti proti 63-ročnému politikovi, známemu podporovaním nezávislosti Škótska. Vláda potom odovzdala sťažnosti polícii, napísal škótsky denník Daily Record.Salmond odvtedy inicioval právne konania proti škótskej regionálnej vláde, ktorú v minulosti riadil, za to, že spustila vyšetrovanie tvrdení týchto žien. Salmond pritom označil celý proces za "nespravodlivý" a vo vyhlásení na Twitteri napísal, že mu neumožnili prístup k spisu prípadu proti nemu.Súčasná predsedníčka škótskej vlády Nicola Sturgeonová, kolegyňa zo Škótskej národnej strany a niekdajšia chránenkyňa Salmonda, pre BBC uviedla, že k tvrdeniam žien budú pristupovať seriózne - "bez ohľadu na to, aké ťažké to možno bude pre mňa, pre moju stranu či pre ďalších ľudí".V reakcii na právne konanie Salmonda proti vláde za jej postup pri sťažnostiach žien hovorca Sturgeonovej úradu povedal, že v Salmondovom vyhlásení sú "výrazné nepresnosti". Hovorca podľa tlačovej agentúry DPA ešte dodal: "Škótska vláda bude rázne brániť svoj postup."Salmond bol v úrade predsedu škótskej vlády (prvého ministra Škótska) v rokoch 2007-2014, ale odstúpil po prehre v referende o nezávislosti Škótska od zvyšku Spojeného kráľovstva.Salmond vyvolával pozornosť a sporné reakcie aj po odchode z úradu, keď sa stal mediálnou osobnosťou - začal totiž moderovať politický diskusný program "The Alex Salmond Show" na televíznej stanici RT, so sídlom v Londýne a financovanej Kremľom.