Škótsky starosta nemeckej obce by po brexite musel odstúpiť z funkcie

Lübeck 24. apríla (TASR) - Eventuálny odchod Británie z Európskej únie by si vo viacerých prípadoch vyžiadal aj osobnú daň. Zaujímavým príkladom je starosta mestečka Brunsmark v nemeckej spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko, 69-ročný Škót Iain Macnab, ktorý bude musieť v prípade brexitu zanechať svoj úrad. Informovala o tom v stredu agentúra DPA.Macnab, ktorý je starostom Brunsmarku s približne 160 obyvateľmi už 11 rokov, by sa po brexite stal cudzincom z nečlenskej krajiny Únie. Vďaka tomu by prišiel v Nemecku o aktívne i pasívne volebné právo, ktoré majú občania EÚ.Samotný starosta uviedol, že by veľmi ľutoval, ak by musel zo svojho postu odstúpiť. Podľa vlastných slov dúfa, že Británia ešte zváži konanie druhého referenda o brexite.," povedal agentúre DPA Macnab, ktorý žije v Nemecku už od roku 1975. Starosta však už vie, čo urobí, ak k brexitu predsa len dôjde. "," uviedol.Vyštudovaný novinár Macnab sa narodil v škótskom meste Dundee. V Brunsmarku žije so svojou nemeckou manželkou a dvoma deťmi od roku 1992. Od roku 2003 je členom mestského zastupiteľstva. V roku 2008 bol prvýkrát zvolený za starostu, druhý päťročný mandát získal v roku 2018.Lídri 27 členských krajín EÚ pred dvoma týždňami rozhodli o odklade brexitu do 31. októbra. Ide o flexibilný termín, čo znamená, že Británia môže Úniu opustiť aj skôr, ak britský parlament schváli dohodu, ktorú vláda Theresy Mayovej dosiahla s Bruselom. Britskí poslanci však už túto dohodu trikrát odmietli.Ak bude Británia 23. mája, keď začnú voľby do Európskeho parlamentu, ešte stále členom EÚ, bude musieť tieto voľby taktiež usporiadať. V opačnom prípade Briti vystúpia z EÚ automaticky 1. júna 2019 bez dohody.