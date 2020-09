Skrátený pracovný čas v U. S. Steel sa končí, dôvodom je zvýšený dopyt po určitých produktoch

Niektorí zamestnanci budú pracovať viac

Skrátenie pracovného týždňa

28.9.2020 (Webnoviny.sk) - V spoločnosti U. S. Steel Košice (USSK) sa končí od októbra skrátený pracovný čas. Dohodli sa na tom v predchádzajúcich mesiacoch odborári s vedením, a to na základe situácie na trhoch s oceľou.Pre agentúru SITA to potvrdil hovorca USSK Ján Bača a predseda Rady odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice Juraj Varga. “Naša kolektívna zmluva nám poskytuje určitú pružnosť reagovať na zmeny podmienok na trhu. Vidíme zvýšený dopyt po určitých produktoch a zvyšujeme preto pracovný čas v konkrétnych prevádzkach tak, aby sme touto výrobou pokryli zvýšený záujem,” uviedol Bača.Ako informoval Varga, u niektorých zamestnancov sa navýši pracovný čas z 35,5 hodiny na 37,5 hodiny týždenne.„Predlžovanie pracovného času sa dotkne približne 100 zamestnancov na vybraných linkách. Tí začnú pracovať v nepretržitej prevádzke aj s príplatkom 11,2 percenta k svojej tarifnej mzde podľa kolektívnej zmluvy,“ dodal Varga.Predstavitelia USSK a Rada odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice sa koncom apríla minulého roka dohodli na skrátení pracovného týždňa s tým, že zamestnanci budú v máji pracovať iba štyri dni v týždni a v deň voľna budú dostávať 80 percent mzdy.Potom pre situáciu na trhu s oceľou skrátený pracovný čas pokračoval až do 31. augusta a následne opäť v inej podobe od novembra 2019 až do septembra tohto roku.V U. S. Steel Košice pracuje približne 10 500 zamestnancov, podnik patrí do nadnárodnej korporácie U. S. Steel.