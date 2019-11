Škrinar po výhre na Slavii: Máme dobrú východiskovú pozíciu

KK46 Praha - Lukáš Masopust (vľavo) zo Slavie Praha a Milan Škriniar z Interu Milána počas zápasu 5. kola F-skupiny skupinovej fázy Ligy majstrov Slavia Praha - Inter Miláno 27. novembra 2019 v Prahe. FOTO TASR/AP Foto: TASR Foto: TASR

Miláno 28. novembra (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Milan Škriniar po výhre Interu Miláno na pôde Slavie Praha 3:1 v Lige majstrov neskrýval spokojnosť. Taliansky tím je o krok bližšie k postupu do vyraďovacej fázy. V F-skupine je druhý s rovnakým bodovým ziskom ako Borussia Dortmund, no lepším vzájomným duelom.," povedal slovenský obranca pre portál idnes.cz. Inter vyhral najprestížnejšiu klubovú súťaž v roku 2010, no odvtedy nepostúpil do osemfinále. Pod trénerom Antoniom Contem sa začalo blýskať na lepšie časy. "," dodal Škriniar. Inter v poslednom kole hostí Barcelonu, ktorá už má istotu postupu z prvej priečky.