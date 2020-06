Škriniar aj Conte budú Interu počas zápasu chýbať, podľa Stelliniho si musia trúfnuť aj bez nich

Musia si trúfnuť aj bez nich

Dve žlté a jedna červená karta

28.6.2020 (Webnoviny.sk) - Bez trénera Antonia Conteho na lavičke a slovenského obrancu Milana Škriniara v trojčlennej obrannej línii nastúpia futbalisti Interu Miláno na nedeľňajší večerný duel Serie A na trávniku Parmy /začiatok o 21.45 h/.Obaja budú nútene pauzovať z disciplinárnych dôvodov, pre Škriniara pôjde o prvý duel z trojzápasového trestu.Conteho právomoci na lavičke dočasne preberie jeho asistent Cristian Stellini a Škriniara by mal nahradiť Diego Godín . V obrane by mali byť aj Stefan de Vrij a Alessandro Bastoni.Interu budú chýbať aj dlhodobo absentujúci hráči Stefano Sensi a Matias Vecino. Na strane Parmy by mal byť k dispozícii ďalší slovenský reprezentant Juraj Kucka , ktorý sa pred týždňom zaskvel gólom proti FC Turín a mal hodnotu jedného bodu."Tréner Conte aj Škriniar sú pre nás veľmi dôležití. Ich absencia bude citeľná, napriek tomu musíme ísť do zápasu s takou sebadôverou, ako keby tam boli s nami. Trúfať si musíme aj bez nich. Motivácia aj ciele sú rovnaké ako predtým, teda víťazné," uviedol Cristian Stellini, cituje ho portál sempreinter.com.Slovenský futbalový reprezentant Milan Škriniar až na jednu výnimku absolvoval všetky zápasy Interu Miláno v aktuálnej sezóne Serie A. Najbližšie bude pauzovať v troch za sebou.Dôvodom je červená karta zo stredajšieho súboja so Sassuolom (3:3), v ktorom Inter prišiel o dva body v 89. min po góle hosťujúceho Giangiacoma Magnaniho.V nadstavenom čase potom 25-ročný slovenský obranca videl druhú žltú kartu v zápase a tým aj červenú. Vyslúžil si za to pokutu 10 000 eur a tiež vynútenú absenciu v Parme, ale aj doma s Bresciou a Bolognou.Práve súboj na trávniku siedmej Parmy bude pre Inter Miláno kľúčový v súboji o titul. "Nerazzurri" momentálne na tretej priečke tabuľky zaostávajú za lídrom Juventusom Turín o 11 bodov a za druhým Laziom Rím o 7 bodov.