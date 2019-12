Škriniar bude čeliť Razgradu a Škrtel Sportingu, vyžrebovali šestnásťfinále Európskej ligy

Inter Miláno narazí na Ludogorec Razgrad

Súperi "belasých" do Škótska a Španielska



Európska liga 2019/2020 - žreb šestnásťfinále



Nyon



Wolverhampton Wanderers (Angl.) - Espanyol Barcelona (Šp.)

Sporting Lisabon (Portug.) - Istanbul Basaksehir (Tur.)

Getafe CF (Šp.) - Ajax Amsterdam (Hol.)

Bayer Leverkusen (Nem.) - FC Porto (Portug.)

FC Kodaň (Dán.) - Celtic Glasgow (Škót.)

APOEL Nikózia (Cyp.) - FC Bazilej (Švaj.)

CFR Kluž (Rum.) - FC Sevilla (Šp.)

Olympiakos Pireus (Gréc.) - Arsenal Londýn (Angl.)

AZ Alkmaar (Hol.) - LASK Linz (Rak.)

FC Bruggy (Belg.) - Manchester United (Angl.)

Ludogorec Razgrad (Bul.) - Inter Miláno (Tal.)

Eintracht Frankfurt (Nem.) - Red Bull Salzburg (Rak.)

Šachtar Doneck (Ukr.) - Benfica Lisabon (Portug.)

VfL Wolfsburg (Nem.) - Malmö FF (Švéd.)

AS Rím (Tal.) - KAA Gent (Belg.)

Glasgow Rangers (Škót.) - Sporting Braga (Portug.)





16.12.2019 (Webnoviny.sk) - Najúspešnejší tím futbalovej Európskej ligy, španielsky FC Sevilla, nastúpi v šestnásťfinále tohtosezónnej edície kontinentálneho pohára číslo dva proti rumunskému mužstvu CFR Kluž. Londýnsky Arsenal, ktorý v uplynulom ročníku dokráčal až do finále, natrafí na grécky Olympiakos Pireus. Rozhodol o tom pondelňajší žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.V kádroch 32 tímov, ktoré sa predstavia v šestnásťfinálovom kole, figurujú iba dvaja slovenskí futbalisti. Martina Škrtela s tureckým tímom Istanbul Basaksehir čaká konfrontácia s portugalským Sportingom Lisabon.Ďalší obranca Milan Škriniar v drese talianskeho Interu Miláno sa môže tešiť na dvojzápas s bulharským Ludogorcom Razgrad, ktorý v pondelok vymenoval do funkcie hlavného trénera Čecha Pavla Vrbu.Náročných protivníkov dostali premožitelia slovenského šampióna ŠK Slovan Bratislava v skupinovej časti EL - Sporting Braga a Wolverhampton Wanderers. Portugalský tím bude hrať so škótskym Glasgowom Rangers, na "vlkov" z Molineux Stadium čaká španielsky Espanyol Barcelona.K dvom tuctom tímov, ktoré si vybojovali postup z prvých dvoch priečok v dvanástich skupinách EL, pribudlo osem mužstiev z tretích miest v LM. Tie boli podľa renkingu UEFA pred žrebom šestnásťfinále EL rozdelené na polovicu na 16 nasadených a rovnaký počet nenasadených.Prvé zápasy šestnásťfinále EL 2019/2020 odohrajú 20. februára, odvetné duely sú na programe 27. februára 2020. Finálový zápas sa uskutoční 27. mája 2020 v poľskom Gdansku.