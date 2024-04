Škriniar je po operácii späť, aj v oslabení prispel k výhre Paríž Saint-Germain

Úspech aj napriek vylúčeniu

1.4.2024 (SITA.sk) - Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie je späť. Po takmer trojmesačnej pauze zavinenej zranením ľavého členka, ktorá si vyžiadala operáciu, sa skúsený stopér Milan Škriniar vrátil do súťažného diania vo farbách tímu Paríž Saint-Germain v nedeľňajšom ligovom súboji.Hráči PSG triumfovali na ihrisku klubu Olympique Marseille 2:0 a upevnili si post lídra tabuľky Ligue 1, v ktorej sedem kôl pred koncom sezóny vedú o 12 bodov pred Brestom.Hostia uspeli na juhu krajiny napriek tomu, že od 40. minúty hrali bez vylúčeného stredného obrancu Lucasa Beralda. Futbalisti PSG viedli od 53. minúty zásahom Vitinhu, slovenský reprezentant Škriniar sa na ihrisko dostal v 77. minúte. Poistku neskôr pridal Goncalo Ramos a spečatil zisk troch bodov pre parížsky tím. Práve Ramos po hodine hry nahradil na hracej ploche hviezdneho Kyliana Mbappého , ktorý po sezóne opustí parížske družstvo.Olympique mal v nedeľu večer streleckú prevahu, ale ani jeden z desiatich pokusov domácich medzi tri žrde neskončil v bránke. Naopak, zverenci trénera Luisa Enriqueho premenili tri strely na bránku na dva góly."V prvom polčase sme spravili veľa chýb, po vylúčení sa duel zmenil," zhodnotil španielsky kouč Enrique na oficiálnom webe PSG a doplnil: "Po zmene strán sme dobre bránili, kontrolovali hru súpera a čakali na brejky."Už v stredu na Parížanov čaká semifinále národného pohára doma proti Rennes. Hráči z francúzskej metropoly sú v hre ešte aj v Lige majstrov, v apríli absolvujú dve štvrťfinálové stretnutia proti španielskemu FC Barcelona.Slovenský obranca Škriniar tak má pred sebou ešte dostatok šancí na to, aby po dlhšej pauze znova nadobudol zápasovú prax. Ak nenastanú komplikácie, mal by byť hlavnou oporou reprezentácie SR na majstrovstvách Európy , ktoré sa od 14. júna do 14. júla uskutočnia v Nemecku.