Škriniar mal pozitívny test na koronavírus, v zápase proti Írsku bude chýbať

8.10.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská futbalová reprezentácia nastúpi vo štvrtkovom súboji semifinále baráže v boji o budúcoročné majstrovstvá Európy aj bez Milana Škriniara , stopérovi talianskeho Interu Miláno totiž diagnostikovali koronavírus . Správu o tom priniesol web talianskeho denníka Gazzetta dello Sport. Slovenský futbalový zväz (SFZ) o tejto situácii zatiaľ neinformoval, v stredu však priniesol správu negatívnych testoch hráčov aj realizačného tímu s potrebou opakovaného testu u jedného z hráčov, keďže jeho výsledok bol nejednoznačný.V stredu podvečer na tlačovej konferencii pred duelom proti výberu Írska tréner Pavel Hapal uviedol: "Nebudem hovoriť meno, v tejto chvíli čakáme na výsledok. Ideme normálne podľa zabehnutého predzápasového harmonogramu, po tlačovej konferencii bude predzápasový tréning.“Proti Írom hrať nebude ani stredopoliar Stanislav Lobotka . V jeho tíme SSC Neapol sa totiž vyskytlo ochorenie COVID-19 a futbalista ani nepricestoval na Slovensko, hoci sa o to slovenská strana usilovala."Robili sme maximum, potom však taliansky klub prestal komunikovať. Asi nerozhodol len Neapol, ale aj niekto z hygieny. Je to zvláštne, lebo reprezentanti z Juventusu mohli odcestovať a pripojiť sa k svojim národným tímom. Rozdiel je asi v regióne a v rozhodnutí toho správneho človeka, no myslím si, že meter by mal byť rovnaký. Stano bol trikrát testovaný s negatívnym výsledkom, musíme teda urobiť všetko pre to, aby sme ho nahradili,“ poznamenal Hapal podľa oficiálneho webu SFZ.Slováci na bratislavskom NFŠ nastúpia proti Írom a len triumf ich udrží v hre o Euro. V prípade štvrtkového úspechu narazia Slováci 12. novembra vo finále baráže na lepšieho zo zápasu Bosna a Hercegovina - Severné Írsko, hrať sa bude na pôde súpera.