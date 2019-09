Škriniar o výkone SR s Chorvátskom: Piskot od ľudí beriem

Milan Škriniar, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Prečítajte si tiež: BLAMÁŽ: Chorváti uštedrili v kvalifikácii EURO 2020 Slovákom debakel



Na snímke tím Slovenska pred začiatkom kvalifikačného zápasu E- skupiny EURO 2020 Slovensko - Chorvátsko v Trnave v piatok 6. septembra 2019. Dolný rad zľava Stanislav Lobotka, Marek Hamšík, Róbert Mak, Albert Rusnák a David Hancko. Horný rad zľava Milan Škriniar, Denis Vavro, Martin Valjent, Ondrej Duda, Martin Dúbravka a Juraj Kucka. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na snímke kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík (vpravo) a Chorvát Karlo Bartolec počas kvalifikačného zápasu E- skupiny EURO 2020 Slovensko - Chorvátsko v Trnave v piatok 6. septembra 2019. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. septembra (TASR) - Presne osem rokov uplynulo od najťažšej prehry Slovenska v kvalifikácii na ME. Šiesteho septembra v Žiline vtedy zverenci Vladimíra Weissa podľahli Arménsku 0:4. V piatok v Trnave sa rovnaký výsledok v kvalifikačnom zápase EURO 2020 proti úradujúcim vicemajstrom sveta Chorvátom zopakoval, no podľa Mareka Hamšíka, ktorý ako jediný nastúpil v oboch dueloch, bola piatková prehra úplne iná. Obranca Milan Škriniar označil výkon Slovákov proti Chorvátom za veľmi slabý a piskot publika po skončení zápasu úplne chápal.Zverenci Zlatka Daliča boli od úvodu jasne lepší, loptu mali pod kontrolou a začali si vytvárať prvé šance. Obrana Slovenska pôsobila miestami veľmi ťažkopádne. "" povedal po zápas Škriniar. Na konci prvého polčasu sa zdalo, že Slováci udržia pred odchodom do kabín bezgólový stav, ale presná strela Nikolu Vlašiča napokon určila rezultát prvej časti hry. "," dodal Škriniar.Chorváti ukázali, prečo na uplynulých majstrovstvách sveta prešli až vo finále. Boli skvelí na lopte, bravúrne si menili pozície a dokázali sa presadiť individuálne. V útoku robil obrovské problémy slovenskej obrane Bruno Petkovič, režisérsku taktovku mal pevne v rukách Luka Modrič. Chorvátskeho stredopoliara práve na základe výkonov na MS 2018 v Rusku vyhlásili za najlepšieho hráča roka podľa Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA). Modrič si tak ako je u neho zvykom chodil po lopty ďaleko do hĺbky poľa, diváci mu tlieskali najmä v závere, keď vymyslel asi najkrajšiu akciu zápasu. Efektne sa v strede uvoľnil na malom priestore, poslal do gólovej šance Maria Pašaliča, ale ten napokon bránu Dúbravku minul. "" skonštatoval slovenský obranca.Po zápase sa na štadióne Antona Malatinského odvďačili chorvátski fanúšikovia svojim hráčom veľkým potleskom, na adresu Slovákov sa ozýval silný piskot. "," kriticky dodal Škriniar. Slovensko sa už o tri dni stretne v ďalšom zápase kvalifikácie v pondelok v Budapešti s Maďarskom, hráči tak majú čo robiť, aby sa v krátkom čase dobre pripravili. "."Slovenský výber doma naposledy inkasoval štyri góly pred ôsmimi rokmi s Arménskom, ako jediný si tento zápas pamätá stredopoliar Marek Hamšík. "" uviedol kapitán Slovenska.