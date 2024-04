Škriniar oslavuje titul s PSG. Stal sa najúspešnejším Slovákom v päťke najlepších európskych líg

Potenciálne historické treble

Prvý Slovák s dvoma titulmi v Top 5 európskych ligách

29.4.2024 (SITA.sk) - Futbalisti tímu Paríž Saint-Germain aj so slovenským obrancom Milanom Škriniarom obhájili majstrovskú trofej vo francúzskej Ligue 1 2023/2024. Definitívu získali vďaka nedeľňajšej prehre najbližšieho prenasledovateľa AS Monako v Lyone (2:3). PSG má tri kolá pred koncom súťaže nedostižný 12-bodový náskok.Triumf v Ligue 1 je pre Parížanov tretí v rade a celkovo rekordný dvanásty. Až na šiestich z nich sa podieľal Kylian Mbappé , ktorému na konci aktuálnej sezóny končí zmluva s PSG a očakáva sa, že zamieri do španielskeho Realu Madrid PSG je zároveň na ceste k potenciálnemu historickému treble, pretože postúpil do semifinále Ligy majstrov, kde bude čeliť nemeckej Borussii Dortmund, a 25. mája sa stretne s Lyonom vo finále Francúzskeho pohára.Mužstvo Saint-Germain si mohlo zabezpečiť majstrovskú trofej už deň predtým, ale v sobotu iba remizovalo s Le Havre 3:3. „Naši fanúšikovia sú neuveriteľní. Prehrávali sme 0:1, 1:3 a stále nás podporovali,“ povedal po stretnutí tréner PSG Luis Enrique.„Podarilo sa nám remizovať a efektívne vyhrať ligu vďaka priaznivcom, vďaka ich pozitívnemu prístupu,“ dodal španielsky kouč, ktorý prišiel do parížskeho Parku princov iba pred touto sezónou. Predtým viedol španielsku reprezentáciu, FC Barcelona aj AS Rím Kapitán slovenskej reprezentácie Škriniar sa triumfom PSG v Ligue 1 stal prvým futbalistom spod Tatier s dvomi ligovými titulmi v piatich najlepších európskych súťažiach (Anglicko, Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Taliansko). Okrem najnovšieho prírastku má na konte aj triumf s Interom Miláno v talianskej Serie A v ročníku 2020/2021. Po jednej majstrovskej trofeji v Top 5 európskych ligách majú na konte Peter Dubovský (Real Madrid / 1995), Peter Pekarík (VfL Wolfsburg / 2009) a Stanislav Lobotka (SSC Neapol / 2023).