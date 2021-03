Škriniar posilní slovenskú reprezentáciu v kvalifikácii, povolenie dostali aj hráči z bundesligy

Trojica z Nemecka len na jeden zápas

V Miláne sa neobjavil ďalší prípad

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.3.2021 (Webnoviny.sk) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Štefan Tarkovič bude mať v stredajšom súboji európskej časti kvalifikácie o postup na MS 2022 proti domácemu Cypru k dispozícii aj trojicu legionárov z Nemecka.Ako informuje oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ), Peter Pekarík László Bénes dostali povolenie od svojich klubov a už v pondelok sa z Nemecka presunuli cez Viedeň priamo na Cyprus.Do dejiska stredajšieho duelu odletia Slováci z kempu v Senci v utorok predpoludním. Spomenuté trio futbalistov pôsobiacich v Nemecku bude k dispozícii len na duel na Cypre, keďže pri návrate do klubov by museli ísť do karantény, ak by čo i len prekročili hranice SR.Slovenskí futbaloví reprezentanti nastúpia proti domácim Cyperčanom v stredu 24. marca o 20.45 h SEČ v Nikózii, potom odohrajú dve stretnutia v domácom prostredí. V sobotu 27. marca privítajú v Trnave výber Malty a o tri dni neskôr nastúpia proti výberu Ruska.SFZ už potvrdil aj správu talianskych médií, že Inter Miláno pre potreby reprezentácie SR uvoľnil stopéra Milana Škriniara . Taliani počas minulého týždňa stopli jeho odchod do vlasti kvôli výskytu koronavírusu v hráčskej kabíne Interu, no v pondelok mal dostať "zelenú" po novom kole testovania, ktoré neprinieslo žiadny ďalší prípad ochorenia COVID-19 v hráčskom kádri milánskeho mužstva.K národnému tímu sa Škriniar pripojí už v pondelok podvečer a koučovi Tarkovičovi bude k dispozícii na všetky tri marcové súboje.