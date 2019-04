Škriniar sa dohodol s Interom Miláno na predĺžení zmluvy do roku 2023

Na archívnej snímke slovenský futbalový reprezentant Milan Škriniar. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Miláno 12. apríla (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Milan Škriniar sa dohodol na predĺžení zmluvy o jeden rok s funkcionármi Interu Miláno, k jej podpisu by malo prísť v priebehu budúceho týždňa.V talianskom klube by mal na základe nového kontraktu zotrvať do júna 2023, informoval portál football-italia.net. Dvadsaťštyriročný stopér si finančne prilepší, za sezónu by mal zarobiť tri miliónov eur bez bonusov.Inter kúpil Škriniara v lete 2017 zo Sampdorie Janov, ktorej zaplatil odstupné 28 miliónov eur. V uplynulých mesiacoch sa o jeho služby zaujímali viaceré európske veľkokluby.