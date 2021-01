Škriniar v januári do Liverpoolu neprestúpi, vedenie klubu zaňho šesťdesiat miliónov nedá

Mourinhov záujem

Víťazný gól

3.1.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský futbalový reprezentant Milan Škriniar v januári neprestúpi do tímu anglického majstra FC Liverpool . Tvrdia to talianske zdroje s odvolaním sa na periodikum Liverpool Echo. Inter Miláno za svojho slovenského stopéra požaduje až 60 miliónov eur a vedenie FC Liverpool nie je ochotné zaplatiť takú vysokú sumu za obrancu."Dohoda je vysoko nepravdepodobná. A je čoraz zrejmejšie, že mužstvo nemeckého trénera Jürgena Kloppa bude až do konca sezóny pokračovať v nezmenenej zostave v defenzíve napriek tomu, že mu chýbajú zranení stopéri Virgil van Dijk a Joel Matip," napísal taliansky web Sempreinter.Rovnaký zdroj tvrdí, že Škriniar bol ešte minulé leto favoritom na prestup do Tottenhamu Hotspur , kde si ho údajne vyžiadal tréner José Mourinho Potom však začal opäť pravidelne hrávať v trojčlennej defenzívnej línii Interu Miláno.Nedeľňajší domáci súboj 15. kola Serie A proti Crotone je už desiaty v neprerušenej sérii, v ktorom nastúpilo v obrane Interu nezmenené trio Milan Škriniar, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni.Okrem týchto troch obrancov odohral desať zápasov v sérii už len jediný hráč "nerazzurri" brankár Samir Handanovič.Škriniar nedávno potešil fanúšikov Interu aj trénera Antonia Conteho dokonca víťazným gólom.V poslednom zápase pred Vianocami sa práve úradujúci slovenský futbalista roka zaslúžil o triumf na trávniku Hellasu Verona 2:1.Inter ukončil kalendárny rok 2020 na druhej priečke tabuľky Serie A o bod za lídrom AC Miláno