Škriniar získal prvú trofej po príchode do PSG, parížsky Saint-Germain ovládol finále francúzskeho Superpohára

Finále francúzskeho Superpohára

Mbappé ešte nie je rozhodnutý o svojej budúcnosti

4.1.2024 (SITA.sk) - Futbalisti parížskeho Saint-Germain ovládli stredajšie finále francúzskeho Superpohára a na domácom štadióne zdolali Toulouse 2:0.Duel, v ktorom proti sebe nastúpil víťaz domácej súťaže a víťaz Francúzskeho pohára, rozhodol favorit dvomi gólmi v prvom polčase. Už v 3. minúte otvoril skóre Lee Kang-in a v závere úvodného dejstva sa presadil aj hviezdny Kylian Mbappé V základnej zostave už 12-násobného víťaza Superpohára nastúpil slovenský reprezentant Milan Škriniar . Rodák zo Žiaru nad Hronom tak získal prvú trofej po príchode do PSG. Na duel však nebude mať len pozitívne spomienky, pretože v 71. minúte zápasu musel pre zranenie, ktoré si privodil v súboji s Vincentom Sierrom, dolu z ihriska.Vo finálovom súboji s Toulouse zaznamenal Kylian Mbappé už svoj 22. gól vo všetkých súťažiach v tejto sezóne. Majster sveta z roku 2018 aj naďalej víri mediálnu vodu.V stredu večer po zisku ďalšej trofeje s parížskym klubom povedal v rozhovore pre monacké rádio RMC, že sa stále nerozhodol v súvislosti so svojou budúcnosťou. V lete sa mu v hlavnom meste Francúzska končí zmluva.„Musíme získavať tituly a víťazstvá. Je to najdôležitejšie. A pokiaľ ide o mňa? Nie, o svojej budúcnosti som sa ešte nerozhodol,“ ozrejmil Mbappé a dodal: „Podarilo sa nám ochrániť pred rôznymi vplyvmi a zachovať pokoj v klube na to, aby sme plnili výzvy, ktoré sú pred nami. To ostatné je teraz vedľajšie.“Kylian Mbappé, ktorý len nedávno oslávil 25. narodeniny, je súčasťou parížskeho klubu už od roku 2017, keď prišiel z AS Monaco za 180 miliónov eur. Dlhodobý záujem o jeho služby prejavuje španielsky "gigant" Real Madrid . V lete svetové médiá informovali aj o interese saudskoarabského klubu Al-Hilal