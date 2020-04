Škriniar zrejme bude mať spoluhráča zvučného mena, do Interu Miláno mieri Giroud

Záujem malo aj Lazio

Ochotný hrať za menej

20.4.2020 - Francúzsky futbalista Olivier Giroud je opäť bližšie k tomu, aby v lete prestúpil do milánskeho Interu. Podľa viacerých zahraničných médií sa 33-ročný útočník dohodol na osobných podmienkach s klubom, v ktorom pôsobí aj slovenský reprezentačný stopér Milan Škriniar.Francúz je v súčasnosti hráčom FC Chelsea, kde mu zmluva vyprší 30. júna 2020.V súvislosti s odchodom Girouda do Milána sa hovorilo už v januárovom prestupovom období. Záujem o jeho služby malo aj rímske Lazio, ale Chelsea sa pri zranení Tammyho Abrahama rozhodla ponechať si úradujúceho svetového šampióna.Tomu doterajšia časť prerušenej sezóny nevyšla podľa predstáv. Za tím pod vedením Franka Lamparda nastúpil iba v deviatich zápasoch Premier League, v ktorých strelil dva góly. Navyše, v celkovo 49 ligových dueloch za Chelsea rozvlnil sieť súpera iba sedemkrát.Britské periodikum Daily Mail píše o tom, že Giroud by mohol s Interom Miláno podpísať dvojročnú zmluvu s prípadnou opciou na jeden rok.Niekdajší útočník Arsenalu je dokonca pripravený upraviť svoj plat, momentálne je jeho týždenná mzda 135-tisíc libier. Podľa Gazzeta dello Sport by jeho týždenný plat klesol o 25-tisíc libier.Giroudovi aktuálne chýbajú tri zápasy k dovŕšeniu stovky reprezentačných štartov, za národný tím Francúzska nastrieľal 39 gólov.