Škriniara povedie v Interi Miláno táto trénerská veličina

Hráči milánskeho Interu s Milanom Škriniarom uprostred. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Miláno 31. mája (TASR) - Antonio Conte sa stal novým trénerom talianskeho futbalového klubu Inter Miláno, ktorého dres oblieka aj slovenský reprezentačný obranca Milan Škriniar. Vedenie "nerazzurri" predstavilo verejnosti nového kormidelníka v piatok ráno.Conte nahradil na lavičke Luciana Spalettiho. Účastník Serie A neinformoval o dĺžke zmluvy, podľa talianskych médií podpísal kouč trojročný kontrakt v hodnote deväť miliónov eur plus bonusy.uviedlo vedenie klubu vo svojom vyhlásení.Milánsky klub sa druhýkrát za sebou kvalifikoval do Ligy majstrov, keď vo víkendovom záverečnom kole Serie A zvíťazil na domácej pôde nad zostupujúcim Empoli 2:1 a zabezpečil si tak konečné štvrté miesto v tabuľke.uviedol na klubovom webe čínsky prezident Interu Steven Čang.Conteho meno sa okrem Interu spájalo aj s návratom do Juventusu Turín, s ktorým sa stal v rokoch 2011 až 2014 trikrát majstrom Serie A. Štyridsaťdeväťročný tréner v minulosti viedol aj taliansku reprezentáciu a naposledy londýnsku Chelsea, na ktorej lavičke skončil vlani v júli.vyhlásil Conte.