Škriniarov agent priznal rokovania s PSG aj ďalšími klubmi, jeho pokračovanie v Interi Miláno je nereálne

Agent potvrdil špekulácie

Lojálny profesionál, ktorý hrá naplno

Klub ho dal na predaj

24.1.2023 (Webnoviny.sk) - Slovenský futbalový obranca Milan Škriniar nepredĺži zmluvu s talianskym klubom Inter Miláno . Potvrdil to jeho agent Roberto Sistici a potvrdil tiež, že v mene svojho klienta rokuje o možnej budúcej spolupráci s francúzskym tímom Paríž Saint-Germain aj ďalšími klubmi mimo územia Talianska.Správu priniesol web TeleNord.it. Už skôr sa v mediálnom priestore objavili dohady, že slovenský bek odmietol všetky ponuky Interu na predĺženie spolupráce."V tomto okamihu taká možnosť v hre nie je," ozrejmil Sistici. Istý čas nechýbajú ani správy o možnom odchode slovenského reprezentanta do PSG. Na otázku, či v súvislosti so Škriniarom rokuje aj s Parížanmi, agent odpovedal: "Áno, tiež však s ďalšími netalianskymi družstvami."V súčasnosti sú v hre pravdepodobne len dve alternatívy - Škriniarov odchod inam v najbližších dňoch za isté odstupné alebo v lete bez nároku na akúkoľvek finančnú kompenzáciu. Slovák totiž má zmluvu len do konca tohto ročníka.Milan Škriniar pôsobí v Interi Miláno od leta 2017, predtým od januára 2016 hral v Taliansku za Sampdoriu Janov . Na Slovensku rodák zo Žiaru nad Hronom hrával za Žilinu a krátko za Zlaté Moravce."Každý, kto Milana pozná, tak vie, že vždy je úplný profesionál a je lojálny. Vždy vydá zo seba maximum na znak úcty dresu klubu, za ktorý hrá," poznamenal agent o svojom klientovi a jeho nasadeniu vo farbách milánskeho Interu.Sistici tiež dodal, že ako prvý prejavil snahu o odchod Škriniara samotný klub. "Pravda je taká, že v lete ho Inter dal na predaj, takže iniciatíva nebola zo strany hráča," zastal sa agent slovenského futbalistu.Sistici pre TeleNord opísal aj detaily rokovaní s klubom: "V jeseni sme mali nejaké predbežné rokovania a keď sme predostreli svoje finančné požiadavky, klub prišiel s inou ponukou v novembri. Pred Vianocami som Interu komunikoval, že ich ponuku neprijímame a to isté som klubu potvrdil aj v úvode januára." Vedenie Interu vtedy malo udeliť skúsenému stopérovi povolenie vypočuť si ponuky z iných klubov.Sistici na záver doplnil, že on ani jeho klient Milan Škriniar nikdy neodmietli prípadný návrh milánskeho Interu na stretnutie a debaty o možnom predĺžení spolupráce.