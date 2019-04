Škriniarov Inter remizoval v šlágri 34. kola s Juventusom

Milan Škriniar, archívna snímka. Foto: TASR Lukáš Grinaj Foto: TASR Lukáš Grinaj

Serie A - 34. kolo:



FC Bologna 1909 - FC Empoli 3:1 (0:1)

Góly: 51. Soriano, 82. Orsolini, 90.+5 Sansone – 17. Pajač



AS Rím - Cagliari Calcio 3:0 (2:0)

Góly: 5. Fazio, 8. Pastore, 86. Kolarov



Inter Miláno - Juventus Turín 1:1 (1:0)

Góly: 7. Nainggolan - 62. Ronaldo

/M. Škriniar (Inter) odohral celý zápas/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 28. apríla (TASR) – Futbalisti Interu Miláno remizovali v sobotňajšom šlágri 34. kola talianskej Serie A s už istým majstrom Juventusom Turín 1:1. Celý duel odohral v drese domácich slovenský reprezentačný obranca Milan Škriniar."Nerazzurri" poslal v 7. minúte do vedenia Radja Nainggolan, deľbu bodov zariadil v 62. minúte Cristiano Ronaldo. Tretí Inter delí v tabuľke od druhého Neapola päť bodov, SSC má však k dobru nedeľný zápas na ihrisku Frosinone. Juventus má na čele súťaže pred Neapolom priepastný 21-bodový náskok.V stretnutí medzi Bolognou a Empoli bojujúcimi o záchranu zvíťazil domáci tím 3:1. AS Rím v boji o štvrtú priečku, ktorá by mu zabezpečila účasť v Lige majstrov, zdolal Cagliari presvedčivo 3:0.