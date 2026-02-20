Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 20.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Lívia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

20. februára 2026

Škriniarov stav vyzerá podľa Tedesca vážne: Je to veľký problém


Tagy: Milan Škriniar

Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Milan Škriniar by mal pauzovať minimálne mesiac po tom, čo nedohral štvrtkový úvodný duel play off o postup do osemfinále Európskej ligy proti Nottinghamu.



Zdieľať
Škriniarov stav vyzerá podľa Tedesca vážne: Je to veľký problém

Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Milan Škriniar by mal pauzovať minimálne mesiac po tom, čo nedohral štvrtkový úvodný duel play off o postup do osemfinále Európskej ligy proti Nottinghamu Forest. Tridsaťjedenročný obranca musel opustiť trávnik v 26. minúte pre problémy so slabinami a hrozí, že Slovensku bude chýbať v marcovej baráži o účasť na MS 2026.


Škriniar neurobil podľa televíznych záberov žiadny nezvyčajný pohyb. Po rozohrávke lopty smerom dopredu sa však chytil za oblasť slabín, sadol si na trávnik a do hry namiesto neho naskočil turecký stopér Caglar Söyüncü. Kamery ešte po stretnutí zachytili Škriniara odchádzať po vlastných nohách s miernym krívaním. „Vyzerá to vážne, uvidíme zajtra. Je to pre náš veľký problém,“ uviedol prvotné informácie o zranení Škriniara tréner Fenerbahce Domenico Tedesco na pozápasovej tlačovej konferencii. Konkrétnejší bol Sercan Hamzaoglu, turecký novinár špecializujúci sa na dianie okolo Fenerbahce Istanbul. „Kluboví lekári vykonali počiatočné vyšetrenie zranenia u Milana Škriniara. Trénera a vedenie klubu informovali, že doba zotavovania sa môže trvať až štyri týždne,“ napísal na sociálnej sieti X. Slovensko čaká o necelý mesiac (26. marca) domáci duel semifinále baráže o postup na svetový šampionát proti Kosovu. Ak mužstvo trénera Francesca Calzonu zdolá balkánsky tím, o miestenku na záverečnom turnaji v USA, Kanade a Mexiku zabojuje takisto v domácom prostredí proti lepšiemu z dvojice Turecko - Rumunsko.

Fenerbahce sa postup medzi 16 najlepších tímov EL výrazne vzdialil. Účastník anglickej Premier League zvíťazil na horúcej pôde v tureckej metropole jednoznačne 3:0. „Nottingham bol dnes naozaj silný. Bolo ťažké hrať našu hru, pretože sme nemali čas na hru s loptou. Počas prvej polhodiny na nás vyvíjali veľký tlak a my sme nedokázali nájsť spôsob, ako sa z neho dostať,“ povedal 40-ročný taliansky kouč Tedesco.

Na opačnej strane sa radoval jeho náprotivok Vitor Pereira. Päťdesiatsedemročný Portugalčan absolvoval mimoriadne vydarenú premiéru na lavičke, na ktorej počas minulého týždňa nahradil odvolaného Seana Dychea. Pereira po stretnutí odpovedal podľa portálu uefa.com na otázku, čo na neho najviac zapôsobilo v jeho prvom zápase. „Určite kvalita hráčov,“ odpovedal Pereira, ktorý v minulosti dvakrát pôsobil aj ako tréner Fenerbahce. „Požiadal som hráčov, aby sa na ihrisku predviedli, ale nezabúdali na organizáciu hry. Oni to urobili a mali sme šancu streliť ešte ďalšie dva góly. Bol to veľmi dobrý výsledok, konzistentný duel a zaslúžené víťazstvo,“ doplnil Pereira.

Tagy: Milan Škriniar
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
ZOH 2026: Pospíšila motivuje viac vecí, Američanov sa podľa neho netreba báť

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 