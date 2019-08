Skríning prsníkov v rámci Roka prevencie sa začne v septembri

Na ilustračnej snímke záber na mamografické vyšetrenie prsníkov. Foto: TASR – František Iván Foto: TASR – František Iván

Bratislava 20. augusta (TASR) – Zdravotné poisťovne začnú s aktívnym pozývaním poisteniek na populačný skríning v septembri. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová. Ide o ďalší krok ministerstva v rámci Roka prevencie. Cieľovou skupinou budú ženy vo veku 50 až 69 rokov.priblížila Eliášová.Mamografické vyšetrenie je v súčasnosti jediná metóda, vďaka ktorej je možné zachytiť už včasné štádium rakoviny prsníka vo veľkosti len niekoľkých milimetrov.zdôraznila hovorkyňa rezortu.Ministerstvo zdravotníctva pripomína, že päť až šesť percent žien na Slovensku je diagnostikovaných už s pokročilou rakovinou prsníka.prízvukujú odborníci.Situáciu preto podľa MZ SR môže výrazne zlepšiť celoplošný, štátom garantovaný a pravidelne vyhodnocovaný mamografický skríning rakoviny prsníka na Slovensku. Mamografické pracoviská, na ktorých by sa mali vykonávať preventívne prehliadky prsníkov žien v rámci Roka prevencie, ministerstvo začalo preverovať v júni. Ak chceli byť pracoviská súčasťou skríningového programu, museli sa doň iniciatívne prihlásiť.MZ SR od nich vyžadovalo, aby deklarovali, že spĺňajú niekoľko požiadaviek. Medzi nimi napríklad to, že minimálny počet mamografických vyšetrení na pracovisku je ročne 3000. Rovnako museli splniť podmienku certifikovaných pracovníkov aj štatistické spracovanie a vyhodnotenie viacerých výsledkov.Podmienkou bol tiež vysoko kvalitný digitálny mamograf s minimálnou radiačnou záťažou. Ich zoznam je dostupný na webe MZ SR.