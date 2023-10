Skríning rakoviny prostaty – nepríjemné vyšetrenie u urológa už nemôže byť výhovorkou, dá sa to aj z krvi

31.10.2023 (SITA.sk) - Rakovina prostaty je strašiakom, najmä pre mužov po štyridsiatke. Zdá sa, že ešte väčším strašiakom je spôsob vyšetrenia, keďže mnohí muži ho zo strachu alebo odporu vynechajú. Pravdou je, že štandardné vyšetrenie u urológa prináša so sebou istú mieru diskomfortu, no podcenenie prevencie môže mať aj fatálne následky. Rakovina prostaty je jedným z najčastejších onkologických ochorení mužov na Slovensku, pričom každé tretie úmrtie na rakovinu u mužov je spôsobené práve touto chorobou.Keďže rakovina prostaty v počiatočnom štádiu často nemá žiadne príznaky, pravidelné preventívne prehliadky môžu zvýšiť šancu na jej včasné odhalenie, a tým aj úspešnú liečbu. U mužov, ktorí pravidelne podstupujú tieto prehliadky, je úspešnosť liečby až 97 %.Muži, ktorí nechcú na začiatku absolvovať tradičné urologické vyšetrenie pohmatom cez konečník, kedy sa posudzuje veľkosť prostaty, jej konzistencia, ohraničenie a povrch, môžu absolvovať aj skríningové vyšetrenie prostaty odberom z krvi, ktoré vie byť pre urológa výrazne nápomocné. Štandardne sa sleduje PSA – prostatický špecifický antigén, ktorého zvýšené hodnoty môžu byť spôsobené ale aj inými chorobami prostaty.Presnejšia metóda vyšetrovania využíva okrem PSA aj voľný PSA a p2PSA, z ktorých sa potom dá jednoduchým matematickým výpočtom určiť takzvaný Index zdravia prostaty (PHI).Ak vás zaujíma možnosť laboratórneho vyšetrenia – a teda odberom z krvi, práve toto vyšetrenie ponúka pre samoplatcov platforma sk.unilabs.online . Je to ideálne riešenie pre tých, ktorí sa obávajú tradičnej urologickej preventívnej prehliadky. Výsledky je vhodné konzultovať s lekárom, najmä ak sú vaše stanovené hodnoty mimo rozmedzia "normálnych hodnôt” stanovených laboratóriom.Je dôležité mať na pamäti, že rakovina prostaty môže postihnúť každého muža. Riziko stúpa s vyšším vekom, životným štýlom. Výrazne by ste mali spozornieť, ak ochorenie mal niekto vo vašej rodine. Druhá dôležitá rada: mnohí muži sa boja diskutovať o týchto obavách so svojimi partnerkami alebo lekármi, ale práve otvorená komunikácia, hoci na nepríjemnú tému, môže zachrániť život. Test a viac informácií nájdete na stránke sk.unilabs.online Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk . Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.