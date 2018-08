Skripaľa by v Británii chcela navštíviť aj jeho matka

Na archívnej snímke zo 7. marca 2018 policajti hliadkujú pred policajnou páskou neďaleko miesta, kde našli bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliju v bezvedomí na lavičke pred obchodným centrom v anglickom meste Salisbury. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 8. augusta (TASR) - Bývalého dvojitého ruského agenta Sergeja Skripaľa, ktorý v marci prežil pokus o otrávenie nervovoparalytickou látkou, by v Británii chcela navštíviť jeho matka Jelena. Agentúru Interfax o tom v stredu informovala jej vnučka Viktorija.Spresnila, že rodina má v úmysle predložiť všetky doklady na udelenie víza na vstup do Británie, abyViktorija dodala, že ide oUviedla, že by chcela starú matku sprevádzať, ale britské úrady jej už v minulosti zamietli niekoľko žiadostí o vstupné víza. Nie je si preto istá, či jej žiadosť tentoraz schvália.Viktorija poznamenala, že so Skripaľovou dcérou Julijou, ktorá bola tiež vystavené toxickej látke, môže komunikovať len vtedy, keď zavolá ona sama z Británie.vysvetlila Viktorija.Bývalého dôstojníka ruskej vojenskej rozviedky GRU Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliju našli 4. marca v bezvedomí na lavičke pred nákupným centrom v Salisbury, kde Skripaľ žil.Obaja boli následne celé týždne hospitalizovaní v kritickom stave, no ich stav sa napokon zlepšil, takže boli napokon prepustení do domáceho ošetrenia.Británia z útoku na Skripaľovcov, pri ktorom bola podľa jej zistení použitá nervovoparalytická látka novičok vyvinutá v bývalom Sovietskom zväze, obvinila Moskvu.Kauza vyvolala ostrú roztržku medzi Ruskom a Britániou a jej spojencami a viedla k najväčšiemu vzájomnému vyhosteniu diplomatov od čias studenej vojny.Britániu v spore s Ruskom podporila väčšina krajín EÚ.