Škripek sa v EP venoval najmä ochrane práv prenasledovaných kresťanov

Branislav Škripek, archívna snímka. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štrasburg/Bratislava 28. júla (TASR) – Europoslanec Branislav Škripek (OĽaNO) z frakcie Európskych konzervatívcov a reformistov sa počas funkčného obdobia najviac zameral na ochranu práv prenasledovaných kresťanov vo svete a na blízkovýchodný konflikt. Pre TASR to uviedol počas plenárnej schôdze Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu.Europoslanec bol v kontakte s exilovými predstaviteľmi tzv. Demokratickej samosprávy.konštatoval. Zároveň dodal, že by sa mali usilovať o prinavrátenie pôvodných sýrskych obyvateľov, aj milióna kresťanov, ktorí z domovov utiekli, na ich pôvodné územie.Branislav Škripek vedie Európske kresťanské politické hnutie.uviedol, pričom zároveň spresnil, že ide o združenie rôznych kresťanských strán, ktoré sú členmi parlamentov.zdôraznil.Taktiež pripomenul, že v EP pôsobia europoslanci na platforme európskej politiky, nie národnej. Ak nachádza podľa jeho slov témy v EP, ktorými sa môže prihovoriť voličovi na Slovensku, tak hľadá vo svojej platforme podporu u kolegov.uviedol Škripek.Ďalším problémom bola nemožnosť vyberať pokuty od zahraničných vodičov, ktorí na SR nezaplatia diaľničné poplatky.spresnil europoslanec.Za veľmi dôležitú súčasť jeho agendy považuje aj kresťanský pohľad a prístup k ľudsko-právnym otázkam.dodal.Škripek by mal záujem zastávať post poslanca i v ďalšom funkčnom období.uzavrel.V roku 2016, keď TASR oslovila všetkých europoslancov v ich polčase vládnutia, Branislav Škripek označil za svoje dovtedajšie úspechy upozornenia pred zásahmi politických krokov EÚ do kompetencií SR. Už vtedy avizoval, že sa venuje pomoci ťažko prenasledovaným kresťanom a iným menšinám na Blízkom východe. Zameriaval sa taktiež na zdôrazňovanie tradičných hodnôt a židokresťanskej etiky.Europoslanec je členom frakcie Európski konzervatívci a reformisti. Ďalej je členom Výboru pre občianskej slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a Delegácie pre vzťahy s Izraelom. Zároveň je náhradníkom vo Výbore pre práva žien a rodovú rovnosť a v Delegácii pre vzťahy s krajinami tzv. Mašreku.