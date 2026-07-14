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Utorok 14.7.2026
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Skroťte účty so spotrebičmi, ktoré šetria zdroje, kým vy relaxujete
Keď si vyberáte nový spotrebič do kuchyne, energetický štítok už dávno nie je len formalita na obale.
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Rozdiel medzi starým a novým modelom dokáže byť v spotrebe vody a elektriny aj polovičný. V praxi to znamená citeľne nižšie účty už po prvom zúčtovacom období.
Energetická trieda A rozhoduje o skutočnej úspore v domácnosti
Pri výbere sa pozerajte predovšetkým na triedu A, nie na staršie označenia typu A+++, ktoré už dnes v EÚ neplatia. Trieda A garantuje najnižšiu spotrebu energie aj vody v danej kategórii spotrebičov. Rozdiel oproti triede D môže predstavovať aj 40 % elektriny ročne pri rovnakom používaní. Táto informácia je na energetickom štítku vždy uvedená ako prvá a je pre výrobcu právne záväzná.
Unikátna umývačka riadu, ktorá šetrí vodu vďaka citlivým senzorom
Moderné umývačky merajú zákal vody v nádrži a podľa neho priebežne upravujú dĺžku aj intenzitu umývacieho programu. Vďaka tomu sa neplytvá vodou ani pri polovičnej náplni, ani pri iba miernom znečistení riadu. Unikátna umývačka riadu Miele takúto senzorickú reguláciu využíva ako bežnú súčasť výbavy, nie ako príplatkovú funkciu. Táto technológia dokáže reálne ušetriť desiatky litrov vody týždenne bez straty výsledku umývania.
Tepelné čerpadlo v práčke znižuje spotrebu elektriny až o tretinu
Práčky s tepelným čerpadlom ohrievajú vzduch namiesto priameho ohrevu vody, čo je energeticky výhodnejšie riešenie. Spotreba elektriny tak klesá aj o 30 % oproti klasickému odporovému ohrevu. Nevýhodou je mierne dlhší čas prania, čo je bežná a akceptovateľná daň za úsporu. Pri častejšom praní sa vyššia obstarávacia cena spravidla vráti do dvoch až troch rokov prevádzky.
Kondenzačná sušička s tepelným čerpadlom šetrí energiu aj textílie
Sušičky patria medzi energeticky najnáročnejšie spotrebiče v celej domácnosti, preto sa oplatí siahnuť po modeli s tepelným čerpadlom. Nižšia teplota sušenia navyše šetrí vlákna textílií a citeľne predlžuje ich životnosť. Na trhu sa v tejto kategórii najčastejšie spomína perfektná Miele sušička, ktorá patrí medzi zástupcov tejto úspornej a overenej technológie. Návratnosť vyššej obstarávacej ceny je pri bežnom používaní otázkou len pár mesiacov, nie rokov.
Inteligentné programy prispôsobujú spotrebu aktuálnej náplni
Automatické váženie náplne a rozpoznávanie typu tkaniny či miery znečistenia riadu patrí dnes k štandardnej výbave väčšiny nových spotrebičov. Spotrebič si sám zvolí optimálne množstvo vody, pracieho prostriedku aj energie na daný cyklus. Vďaka tomu neplytváte zdrojmi ani pri menšej, ani pri väčšej dávke, než je bežný priemer domácnosti. Táto automatizácia je najväčším rozdielom oproti spotrebičom spred desiatich rokov.
Kvalitný, úsporný spotrebič sa vám vráti nielen na nižších účtoch za vodu a elektrinu, ale aj na kvalite prania, sušenia a umývania riadu po celé roky. Práve táto kombinácia úspory a spoľahlivosti robí z modernej domácnosti skutočne efektívne miesto.
Zdroj obrázka: lobachad/magnific.com
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