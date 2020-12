Škrtelovi praskla achilovka a podstúpi operáciu, v bolestiach sa zvalil na trávnik

Chýbať bude dlhý čas

28.12.2020 (Webnoviny.sk) - Tureckému futbalovému majstrovi Basaksehiru Istanbul sa v domácej najvyššej súťaži nedarí a najnovšie ešte aj prišiel o slovenského stopéra Martina Škrtela . Po pár minútach druhého polčasu súboja 15. kola Super Lig Basaksehir - Kasimpasa (2:2) skúsený 36-ročný obranca spadol na trávnik bez cudzieho zavinenia a zakričal od bolesti.Z ihriska ho odniesli na nosidlách a neskôr klubové zdroje oznámili, že bývalému kapitánovi slovenskej reprezentácie praskla achilovka na ľavej nohe."Škrtel podstúpi operačný zákrok a bude svojmu tímu chýbať veľmi dlho," uviedol portál tureckej agentúry Anadolu. "Sme veľmi smutní zo zranenia Martina Škrtela. Je to skvelý parťák s veľkou energiou. Veríme, že sa čo najskôr dá dokopy," cituje klubový web asistenta trénera Basasehiru Irfana Saraloglua.Škrtel sa pripojil k tímu Basaksehir Istanbul v roku 2019 a až do dnešného dňa (28. decembra, pozn. redakcie) odohral v klube 44 zápasov a strelil štyri góly.V sezóne 2019/2020 pomohol tímu k zisku historicky prvého domáceho ligového titulu a zahral si aj v skupinovej časti Ligy majstrov 2020/2021. Slovenský obranca má zmluvu do júna 2021. Nedávno bol v hre aj Škrtelov návrat do reprezentačného dresu Slovenska, prípadne účasť na budúcoročných majstrovstvách Európy. Jeho aktuálne zranenie túto možnosť výrazne znižuje.Basaksehir je aktuálne až na 16. mieste tureckej najvyššej súťaže so ziskom 16 bodov zo 14 zápasov. Séria bez víťazstva v Super Lig trvá pre úradujúceho šampióna už šesť zápasov.