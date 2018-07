Skupina ABBA chystá po dlhej odmlke dve nové skladby, spevák je smutný z brexitu

Nevie si vynachváliť život

Premiéra v televíznom špeciáli



Skupina ABBA

vznikla v roku 1972, tvoria ju Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson a Anni-Frid Lyngstad. Na konte majú albumy ako Waterloo (1974), ABBA (1975), Super Trouper (1980) či The Visitors (1981) a hity ako Mamma Mia, SOS, Honey, Honey, Dancing Queen, Money, Money, Money, Knowing Me, Knowing You, Thank You For The Music, The Winner Takes It All či Super Trouper.



Formácia predala viac ako 380 miliónov kópií albumov a singlov a v roku 2010 ju uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy. Skupina síce nikdy oficiálne neoznámila svoj rozpad, no nahrávať prestala v roku 1982 a všetci štyria členovia skupiny sa následne začali venovať sólovej kariére.





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 28. júla (WebNoviny.sk) - Švédska skupina ABBA, ktorá bola v 70-tych a začiatkom 80-tych rokov jednou z najslávnejších svetových kapiel, bola európskym projektom, pretože spájala vo svojej tvorbe hudobné vplyvy z tých najrôznejších kútov Európy.V rozhovore pre najnovšie číslo magazínu The Economist to povedal jeden z členov tejto slávnej štvorice, dnes už 73-ročný Björn Ulvaeus. Spevák a muzikant sa považuje za stúpenca jednotnej Európy a znepokojuje ho brexit, teda odchod Veľkej Británie z európskeho bloku.„Som Európanom telom aj dušou a som naozaj veľmi, veľmi smutný z toho, že niektorí Briti už nechcú byť so svojimi priateľmi. Jednoducho tomu nerozumiem," povedal Ulvaeus renomovanému britskému týždenníku. ABBA bola podľa neho „skrz-naskrz európskym projektom". „Brali sme si inšpiráciu z francúzskych šansónov, nemeckých šlágrov, talianskych balád aj zo severského folku," vysvetlil.Ulvaeus si nevie vynachváliť život, aj keď mu tiahne na osemdesiatku. „Som slobodnejší, odvážnejší, viem sa rýchlejšie rozhodovať a nie som taký utrápený, ako bol ten mladý muž. Ak by som mu mohol dať nejakú radu, bolo by to: ´Nebuď taký ustarostený! Veci sa vyriešia samé od seba´," povedal hudobník.Ulvaeus prezradil aj niečo viac o chystaných novinkách skupiny ABBA, ktorá by mala v dohľadnom čase uviesť na trh po 35-ročnej odmlke dve nové skladby. Doteraz sa vedelo len toľko, že prvá z nich, I Still Have Faith In You, bude mať premiéru v decembrovom televíznom špeciáli, na ktorého príprave spolupracujú televízie NBC a BBC. Kritici si pritom už dlhé týždne lámu hlavy nad tým, o aký štýl pôjde a či je možné, aby ABBA nadviazala na svoje dávne úspechy.Podľa Ulvaeusa skupina nahrala „jeden popsong, aké ste mohli bežne počuť v 70-tych rokoch, a jednu rozjímavú skladbu". Tou má byť práve pesnička I still have faith in you, ktorá vyjde pred Vianocami.