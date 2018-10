Skupina Banda vydáva nový album Telegrafy, predstaví ho na turné

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 5. októbra (TASR) - Úspešná slovenská world music formácia vydáva nový album s názvom Telegrafy, ktorý predstaví na ôsmich koncertoch. Tým prvým bude vystúpenie 10. októbra v bratislavskom Ateliéri Babylon. Ďalšími zastávkami budú Košice (11. 10.), Bátovce (12. 10.), Zvolen (13. 10.), Praha (24. 10.), Brezno (25. 10.), Prešov (26. 10.) a Nové Mesto nad Váhom (31. 10.). TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.V našich už skoro zabudnutých ľudových piesňach sa skrývajú hodnoty, ktorými sa môžeme inšpirovať aj v súčasnosti. Treba po nich siahnuť a vdýchnuť im nový život takým spôsobom, že zaujmú a obohatia nielen domáce publikum, ale môžeme sa nimi, ako originálnym slovenským produktom, úspešne prezentovať aj vo svete.Tým sa riadi skupina Banda aj na treťom štúdiovom albume s názvom Telegrafy. Aranžmány vznikali počas ostatných štyroch rokov. Pri ich tvorbe sa hudobníci inšpirovali najmä slovenskou tradičnou ľudovou hudbou, ale aj inými hudobnými žánrami. Nahrávanie, mixáž a mastering sa realizovali v trnavskom Študiu J.hovorí o novom albume líder formácie Samo Smetana.Nový album obsahuje dvanásť autorských aranžmánov málo známych ľudových piesní. Sú to hlavne slovenské, ale aj dve rusínsko-ukrajinské a jedna rómska pieseň. Aj keď hudobníci vychádzajú z dôverného poznania slovenských hudobných tradícií, je to nová, svieža a komunikatívna hudba.Banda nahrala album v obsadení Samo Smetana (spev, husle, mandolína), Eva Brunovská (spev, klávesy), Alžbeta Lukáčová (spev, ústna harmonika, cimbal), Ivan Hanula (spev, viola, mandolína, buzuki), Peter Obuch (spev, kontrabas) a Igor Ajdži Sabo (spev, bicie). K niektorým nahrávkam si skupina do štúdia pozvala viacerých hostí, speváka Štefana Šteca, fujaristu Karola Kočíka, gajdoša Juraja Dufeka, spevácku skupinu Ženy z Muzičky a dychovú hudbu Verešváranka. Kapela album uvedie do života na prvom koncerte celej jesennej šnúry 10. októbra v bratislavskom Ateliéri Babylon.priznáva spevák a huslista Samo Smetana.