Skupina Beatles bola opäť na čele britskej hitparády

Fanúšikovia skupiny Beatles sa tešia. Trvalo 54 rokov, aby sa legendárna kapela dostala opäť na prvé miesto britskej hitparády so skladbou Now and Then. Na singli vyšla v novembri vďaka špičkovej práci zvukových technikov, ktorí dokázali na demo snímke oddeliť klavírny sprievod od Johnovho spevu a následne dohrať do tejto podoby. Na B strane singlu je remix piesne Love Me Do, prvého singlu Beatles, vydaného 5. októbra 1962. Tými prechádzajúcimi hitparádovými jednotkami boli piesne Get Back v apríli 1969 a The Ballad of John and Yoko v júni 1969.





Now and Then je treťou z hudobnej pozostalosti Johna Lennona, ktoré našla v archíve Yoko Ono a boli vydané. Tými predchádzajúcimi boli Free as a Bird, na singli vyšla v novembri 1995, a Real Love na singli vyšla v marci 1996. Obe skladby vyšli v rovnakých dátumoch aj na kompiláciách Anthology 1 a Anthology 2.Now and Then bola dôvodom vydania už druhej reedície úspešných kompilácií The Beatles / 1962 - 1966 (Red Album) a The Beatles / 1967 - 1970 (Blue Album), ktoré ako vinylové dvojalbumy vyšli 2. apríla 1973. Vo verzii na kompaktnom disku vyšli oba výbery až 20. septembra 1993. Pri prvej reedícii v júni 2010 vyšli oba výbery v nezmenenej zostave piesní.Keď 10. apríla 1970 oznámil Paul McCartney odchod zo skupiny Beatles, a tým aj jej koniec, celý svet doslova onemel. Skončila famózna éra najslávnejšej skupiny druhej polovice 20. storočia. Od tohto dátumu už vychádzali iba rôzne kompilácie, na celom svete ich bolo viac ako päťdesiat, vychádzajú v reedíciách dodnes a záujem o ne neklesá. Dokladom je druhýkrát reedovaný aj doplnený červený a modrý album z novembra tohto roka, oproti pôvodnému vydaniu rozšírený o 12, respektíve o deväť piesní.