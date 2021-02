Skupina Bohemia Energy pokračuje v raste, tržby medziročne navýšila o 7 percent; Slovakia Energy zvýšila svoje tržby v roku 2020 o viac ako 25 percent

Výsledky ďalších spoločností skupiny Bohemia Energy

Medziročné porovnanie tržieb energetickej skupiny Bohemia Energy:









2019 (mld. Kč)/(mil. eur)

2020 (mld. Kč)/(mil. eur)

meziročně (v %)





Slovakia Energy

2,46/95,16

3,09/119,54

26 %





Bohemia Energy

9,50/367,51

10,12/391,50

7 %





Comfort Energy

1,03/39,84

0,98/37,91

-5 %





Europe Easy Energy

1,07/41,39

1,06/41,00

-1 %





X Energie

1,41/54,54

1,41/54,54

0 %





Amper Market

6,10/235,98

3,05/117,99

-50 %





Energie ČS a.s.

-

3,36/129,98







Skupina

21,57/834,46

23,06/892,10

7 %







SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.2.2021 (Webnoviny.sk) -Slovakia Energy, ktorá je čo do počtu zákazníkov najväčším alternatívnym dodávateľom energií na Slovensku, utŕžila v minulom roku 3,09 mld. Kč/119,54 mil. eur (+25,7 % medziročne). V porovnaní s predchádzajúcim rokom pokračovala v raste počtu zákazníkov na celkových 307 770 (+3,8 % medziročne). V porovnaní s ostatnými členmi skupiny Bohemia Energy tak zaznamenala najväčší medziročný nárast tržieb. Aj v roku 2020 sa teda stala pre slovenských zákazníkov atraktívnou voľbou spomedzi ostatných dodávateľov energií.Uplynulý rok bol nielen energetický trh, ale celá ekonomika, ovplyvnený predovšetkým koronavírusovou pandémiou. To sa odrazilo i na veľkoobchodných trhoch s elektrinou a zemným plynom. "Dynamický vývoj sa odohrával najmä na forwardových trhoch. Vďaka tomu, že dlhodobo držíme konzervatívnu nákupnú stratégiu a rovnako máme vytvorenú silnú finančnú stabilitu, majú naši zákazníci stálu istotu výhodných cien. Dramatický prepad zaznamenal vývoj cien na dennom trhu, a to od druhého kvartálu prakticky až do konca roku. Z tohto vývoja profitovali predovšetkým zákazníci, ktorí majú zjednané produkty s dynamickými cenami," komentuje Jiří Písařík, konateľ Slovakia Energy.Veľká časť investícií v minulom roku smerovala predovšetkým do protipandemických opatrení. "Prakticky celú firmu sme vo veľmi krátkej dobe boli schopní presunúť na home office a zaistiť i naďalej kvalitný zákaznícky servis. Popri tom sme zaviedli rad inovácií, a to nielen v interných procesoch, ale napríklad i digitálny podpis, vďaka ktorému zákazníci môžu podpisovať zmluvné dokumenty v pohodlí svojho domova bez toho, že by museli niekam chodiť," dodáva Jiří Písařík.V novembri 2020 prešla do vlastníctva Europe Easy Energy spoločnosť Energie ČS, dcérska spoločnosť Českej sporiteľne pre predaj elektriny a plynu. Táto akvizícia potvrdzuje dlhodobý záujem celej skupiny vytvárať synergie medzi energiami a financiami a zákazníkom popri výhodnej ponuke energetických riešení ponúkať i zaujímavé finančné služby.Segment firemných zákazníkov bol ovplyvnený ako dopadmi koronavírusovej pandémie, tak zmenou biznisovej stratégie v spoločnosti Amper Market. "Nezameriavame sa na získanie čo najvyššieho objemu dodávok, ale na vytvorenie zmysluplnej štruktúry a profitability portfólia. Cieľom je byť profesionálnym partnerom predovšetkým stredne veľkým firmám, ktoré môžu najviac využiť naše skúsenosti, znalosti rizík a porozumenie ich potrebám," uvádza Jiří Písařík., líder skupiny, si aj naďalej dokázala udržať pozíciu najväčšieho alternatívneho dodávateľa energií v Českej republike. Spoločnosť vykázala v minulom roku tržby 10,12 mld. Kč/391,50 mil. eur (+ 6,5 % medziročne). V počte zákazníkov oproti minulému roku poklesla o 1,04 percenta. Elektrinu od nej k 31. decembru 2020 odoberalo 385 738 zákazníkov a plyn 189 714 zákazníkov.medziročný 10,2 % pokles počtu odberateľov energií (súčasných celkovo 111 992) spôsobil v minulom roku i pokles tržieb. Tie dosiahli hodnoty 0,98 mld. Kč/37,91 mil. eur (- 5,3 % medziročne).Tržby spoločnostizostali stabilné, medziročne vzrástli o 0,1 % na 1,41 mld. Kč/54,54 mil. eur. Došlo k poklesu počtu zákazníkov o 7,59 % na celkových 100 127 odberateľov.ku koncu roka 2020 zásobovala energiami 61 364 odberných miest (-8 % medziročne). Tržby dosiahli hodnoty 1,06 mld. Kč/41 mil. eur, t.j. o 0,55 % nižšie než v roku 2019., ktorý sa špecializuje na dodávky elektriny a plynu podnikom a verejnému sektoru, zaznamenal najmä vďaka plánovanej zmene stratégie v roku 2020 pokles v počte zákazníkov o 43 % na 13 225. Tržby spoločnosti dosiahli 3,05 mld. Kč/117,99 mil. eur (-50 %), a to najmä kvôli zníženiu dodávok elektriny pre Správu železničnej dopravy cesty (SŽDC).sa stala súčasťou skupiny Bohemia Energy v novembri 2020. Tržby spoločnosti dosiahli 3,36 mld. Kč/129,98 mil. eur a počet odberateľov 60 878, z toho 43 275 elektriny a 17 603 zemného plynu.Celkovo skupina Bohemia Energy svojim zákazníkom v roku 2020 dodala 5,68 TWh elektriny (-7,4 %) a 5,22 TWh plynu (+11,4 %). V poklese dodávky elektriny sa odrazilo zníženie o elektrinu dodávanú SŽDC spoločnosťou Amper Market.Poznámka: Tržby sú vykázané bez vplyvu prefakturácií v rámci skupiny.Informačný servis