Skupina Desmod zverejnila videoklip ku skladbe Vŕba, v ktorom si zahral aj Bolek Polívka

BRATISLAVA 27. septembra (WebNoviny.sk) - Slovenská skupina Desmod zverejnila nový česko-slovenský hraný videoklip ku skladbe Vŕba. Pod text pesničky o medziľudských vzťahoch sa podpísal Vlado Krausz, hudbu zložil klávesák Desmodu Martin Cibulka.Klip nakrútili v Prahe spolu s režisérom Tomášom Krejčím, o kameru sa postarala Nina Ščamborová. „Režisér Tomáš Krejčí je veľmi fajn človek. Točili sa interiéry aj exteriéry. Tomáš vymyslel scenár a nám sa páčil. Otec má dcéru, ktorú vychováva sám a tá dcéra sa jedného dňa vydá. On s ňou zdieľa všetky radosti aj starosti, ale ona mu zrazu zmizla zo života, vydala sa, založila si svoju rodinu a odišla preč. Tak otec stratil svoju 'bútľavú vŕbu', ktorej mohol povedať všetko a ktorej dôveroval. No a má to krásnu pointu. Otec si napokon splnil sen, o ktorom so svojou dcérou už dávno snívali,“ povedal o klipe frontman kapely Mário Kuly Kollár.V novinke si zahral Bolek Polívka a účinkujú v nej aj Anna Machačová, Henrieta Hornáčková, Prokop Pršala a Jiří Synek.„Sme nesmierne radi, že sa nám podarilo získať Bolka Polívku. Bolo odvážne ho osloviť, ale oplatilo sa. Bolek je úžasný chlap a profesionál na pľaci. Po nakrúcaní sa bavil so všetkými veľmi milo a priateľsky. Poznáme sa s Bolkom už veľmi dlho, keď máme niekde blízko koncert, tak sa ako náš fanúšik príde pozrieť, naposledy bol aj so synom,“ prezradil Kuly.Kapela videoklipom oslavuje prvé výročie vydania albumu Molekuly zvuku (2017), z ktorého už zverejnili single Máj, Anjel, Chýbanie či Nevrav mi, aký som.„Je to krásna myšlienka a krásne natočené. Klip je akýmsi vyvrcholením celého úspešného snaženia a oslava prvého roku albumu Molekuly zvuku. Nakrúcanie bolo vynikajúce, nikto na nikoho netlačil, bolo to cool a príjemné, Bolek aj všetci herci boli úžasní. Tento tím nás nakopol, že chceme točiť klipy aj k viacerým singlom,“ dodal spevák, ktorý s kapelou v októbri a novembri odohrá jedenásť koncertov v Česku.Agentúru SITA informovala Nora Krchňáková z NK Factory.