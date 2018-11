Skupina Družina predstavuje nový klip Od Očovej do mlyna

Ilustračné foto. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 23. novembra (TASR) – Skupina Družina prichádza s klipom k piesni Od Očovej do mlyna. Nakrúcali ho na lúkach a v lesoch v okolí Očovej a Zvolena. Trnki, trnki, Ta vypimo či Počkaj boháču sú skladby skupiny, ktoré roztancujú každý festival. Kapela teraz prichádza s pomalou skladbou.hovorí o nakrúcaní speváčka Danka Ferienčíková Kurtíková.Scenár, réžiu aj kameru mal pod palcom Robo Bošeľa, hudobník a kamarát Družiny, ktorý má rád jej tvorbu.povedala Ferienčíková Kurtíková.Pieseň Od Očovej do mlyna je z albumu Tragare, na ktorom kapela spolupracovala s americkým producentom a perkusionistom Vinxom, ktorý má na konte spolupráce so Stingom, Steviem Wonderom či Eltonom Johnom.vysvetľuje líder kapely a basgitarista Aty Béreš.Skupina Družina je na hudobnej scéne od roku 2000, keď ešte pod názvom Jej družina začala ako jedna z prvých na Slovensku pracovať s ľudovou hudbou a hrať štýl worldmusic. V roku 2002 sa skupina rozdelila a jedna vetva s názvom Družina koncertuje dodnes a na konte má štyri albumy.