Skupina evanjelikov je znepokojená výzvou emeritných dozorcov ECAV

Bratislava 4. augusta (TASR) – Viacerí evanjelickí duchovní i neordinovaní sú znepokojení výzvou emeritných dozorcov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) Jána Holčíka a Pavla Delingu, ktorí chcú nové voľby vedenia. Obaja spochybňujú legitímny proces volieb vrcholných predstaviteľov ECAV, ktorý na Slovensku práve prebieha.Pod stanoviskom je podpísaných 29 evanjelikov, ktorí vyzývajú členov tejto cirkvi, aby nepodľahli tlaku, ktorý je na nich vyvíjaný.konštatujú. Zároveň vyzývajú členov ECAV na Slovensku, aby sa zúčastnili na druhom kole volieb počas septembrových nedieľ, z ktorých vzíde nový generálny biskup ECAV na Slovensku.Bývalí generálni dozorcovia ECAV Ján Holčík a Pavel Delinga organizujú petíciu, ktorou chcú dosiahnuť nové voľby generálneho biskupa, generálneho dozorcu a dištriktuálneho dozorcu Východného dištriktu ECAV. Ako obaja tvrdia, majú vážne pochybnosti o legitimite volieb. Podľa nich boli vyvodené najmä "neodôvodneným vyškrtnutím kandidátov Milana Krivdu, Imricha Lukáča a Jaroslava Mervata z kandidačných listín". Preto vyzývajú všetky kompetentné orgány ECAV, aby podnikli všetky kroky na zrušenie prebiehajúcich volieb a na vypísanie nových.Evanjelici si v prvom kole volieb nezvolili nového generálneho biskupa. Druhé kolo volieb by sa malo konať v septembri. Vo voľbách na generálneho biskupa hlasovalo 18.704 voličov. Kandidát Ivan Eľko získal podporu 36,46 percenta (6820 hlasov), Marián Kaňuch 27,71 percenta (5183 hlasov), Katarína Hudáková 18,78 percenta (3513 hlasov) a Sidonia Horňanová 12,31 percenta (2302 hlasov). V prvom kole ani jeden kandidát nezískal nadpolovičnú väčšinu, preto do druhého kola postupujú Ivan Eľko a Marián Kaňuch. Druhé kolo volieb by sa v cirkevných zboroch malo uskutočniť 9., 16. a 23. septembra.V prvom kole si evanjelici zvolili nového generálneho dozorcu cirkvi, ktorým sa má stať Ján Brozman. Vo voľbách na post generálneho dozorcu hlasovalo 18.667 voličov. Brozman získal podporu 61,57 percenta (11.493 hlasov). Vo voľbách nemal protikandidáta, preto potreboval na zvolenie trojpätinovú väčšinu.Vo funkciách končia generálny biskup Miloš Klátik a generálny dozorca cirkvi Imrich Lukáč. Mandát im uplynie 31. októbra tohto roka. Voľby sa uskutočnia na volebných konventoch všetkých cirkevných zborov ECAV na Slovensku.