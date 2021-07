Skupina Hex si zaspomína na speváka Ďuďa špeciálnymi koncertmi

Skupina Hex chystá koncertnú spomienku na svojho speváka Ďuďa. Koncert Hex pre Ďuďa organizuje 14. augusta v Amfiteátri v Banskej Štiavnici. Druhý koncert sa uskutoční v Bratislave na akcii Grape pod mostom. TASR o tom informovala PR manažérka Nora Krchňáková.Ďuďo, Fefe, Yxo a Tybyke. Taká bola 30 rokov stála zostava skupiny Hex. Všetko sa zmenilo 14. augusta 2019, keď spevák, skladateľ a producent Peter Dudák odišiel do muzikantského neba.„Ďuďo nám veľmi chýba. Strávili sme spolu 30 rokov v podstate ako rodina. Nekonečné cesty za koncertmi, tisícky hodín v skúšobni, na žúroch aj dovolenkách. Našťastie ostala hudba, ktorú sme spolu tvorili a v ktorej je aj on stále živý a duchom prítomný. Ja sa snažím stále žiť s pocitom, že vlastne iba odišiel niekam preč a čochvíľa sa vráti. Veľmi intenzívne cítim jeho prítomnosť, keď skladám novú hudbu. Väčšina nových skladieb, ktoré som v poslednom období napísal, je venovaných práve Ďuďovi. Verím, že by sa mu páčili,“ uviedol textár a skladateľ Martin Fefe Žúži.Na Ďuďa si členovia kapely zaspomínajú 14. augusta v Amfiteátri v Banskej Štiavnici. „Ďuďo je súčasťou nášho príbehu, napísal kopec krásnych pesničiek a v nich žije stále ďalej. Bol som s ním od našich dvoch rokov a stále cítim jeho prítomnosť. Keď manažujem kapelu, vždy rozmýšľam, ako by danú situáciu riešil, a to mi v mnohom pomáha. Mám pocit, že je Ďudo stále s nami, stále čerpám energiu zo spoločne prežitých dní,“ hovorí Tomáš Yxo Dohňanský.Na Petra Dudáka si Hexáci zaspomínajú aj 20. augusta na akcii Grape pod mostom. Organizátorov festivalu Grape spája totiž s Hexom veľa spoločných zážitkov a kamarátskych stretnutí. Okrem dlhoročného priateľstva je Janči Trstenský autorom knihy o histórii kapely a Juraj Podmanický hral s Ďuďom vo formácii Sounds Like This.„Keď nás pred dvoma rokmi v auguste zasiahla smutná správa o úmrtí speváka Petra Ďuďa Dudáka, tak sme sa dohodli s Yxom, že urobíme na Grape koncert na jeho počesť. Veríme, že sa Ďuďo tam hore poteší, a že sa stane z týchto koncertov pekná tradícia,“ doplnil Janči Trstenský.