Skupina Horkýže Slíže štartuje vlastný festival Slížovica

Na snímke koncert slovenskej skupiny Horkýže Slíže. Foto: TASR/Roman Hanc Na snímke koncert slovenskej skupiny Horkýže Slíže. Foto: TASR/Roman Hanc

Bratislava/Nitra 28. augusta (TASR) – V utorok popoludní sa fanúšikovia slovenskej hudobnej scény zídu v Nitre na festivale Slížovica, ktorý organizuje kapela Horkýže Slíže. Na siedmom ročníku Slížovice zahrajú okrem Slížov aj kapely The Paranoid, Zoči Voči, Chiki Liki Tu-A, Slobodná Európa, Polemic a Lapášanka.Pozvanie kapely Horkýže Slíže prijal známy gastro majster Marcel Ihnačák, ocenený dvoma michelinskými hviezdami. Obľúbený šéfkuchár bude mať na festivale vlastný stánok a jeho slíže si fanúšikovia budú môcť aj kúpiť. Svoje umenie predvedie na malom pódiu, ktoré bude zároveň patriť aj kapele Lapášanka a súťažiam. Nebude chýbať autogramiáda, na ňu prídu Horkýže Slíže po 19.00 h.Jedným z hostí festivalu je kapela Slobodná Európa. "My sme so Slížami kamoši, máme nadštandardné vzťahy. Každoročne sa stretávame u mňa na dome na opekačke. Na Slížovici zahráme náš festivalový set a všetky najznámejšie hity. Z väčšiny festivalov sme vždy utekali, ale Slížovica patrí k tým, kde radi pobudneme. Tento rok však musím urobiť výnimku, lebo na druhý deň ráno odlietam na iný kontinent,“ uviedol Whisky, líder kapely Slobodná Európa.TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.