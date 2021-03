Skupina IMMOFINANZ v roku 2020 prenajala takmer 7 000 m² vo svojich bratislavských kancelárskych budovách myhive Vajnorská

Prvotriedne flexibilné kancelárie

Kancelárie so skvelou infraštruktúrou

O spoločnosti IMMOFINANZ

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.3.2021 (Webnoviny.sk) -Spoločnosť IMMOFINANZ a jej kancelárska značka myhive počas roku 2020 uzatvorila nájomné zmluvy na kancelárske priestory o celkovej ploche zhruba 7 000 m² vo svojich administratívnych vežiach myhive Vajnorská v Bratislave. Niekoľko existujúcich nájomcov rozšírilo svoj prenajatý priestor, ako napríklad Concentrix Services Slovakia, spoločnosť špecializujúca sa na angažovanosť zákazníkov a výkonnosť podnikania. Okrem iných aj spoločnosť Mattoni 1873, líder na trhu s nealkoholickými nápojmi v strednej Európe, sa rozhodla presunúť svoje priestory do myhive. Celková novoprenajatá plocha predstavuje zhruba 20 % prenajímateľných priestorov budov myhive Vajnorská, ktoré vďaka tomu dosahujú vysokú úroveň obsadenosti.Všetci noví nájomcovia sa automaticky stávajú členmi aktívnej komunity myhive, o ktorú sa starajú Community manažéri a usporadúvajú spoločenské udalosti na pravidelnej báze. Nájomcom je k dispozícii vysokokvalitné kancelárske prostredie s príslušnými službami, infraštruktúrou a príjemným prostredím. Služba Concierge dokáže v prípade potreby zabezpečiť masáže alebo objednanie kvetov. "Sme veľmi spokojní s pozitívnou reakciou na náš koncept kancelárií myhive. Uzatvorenie týchto nájomných zmlúv zdôrazňuje atraktivitu našich kancelárskych produktov. Naši nájomcovia majú celý rad vymožeností pre bezproblémový každodenný chod ako aj priestranné priestory na komunikáciu - a to všetko v obľúbenej rekreačnej oblasti v srdci mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. To sú najlepšie podmienky pre dobré nápady a zábavu pri práci," vysvetľuje Adrián Bódis, Country manager pre Slovenskú republiku.Kríza urýchlila súčasné trendy na Slovensku: v kancelárskom sektore priniesla prudký nárast digitalizácie, pretože veľa zamestnancov sa muselo presťahovať do "domácich" kancelárií zo dňa na deň. "V roku 2020 sme čelili rôznym náročným výzvam, preto si vážime záujem nových nájomcov a lojalitu tých existujúcich. Vidíme, že nájomcovia oceňujú výhody fyzických kancelárskych priestorov, pretože inovácia a produktivita sú dôležitými aspektmi úspešného podnikania a obe profitujú zo sociálnej interakcie a kontaktu. Je však zrejmé, že kancelárie musia uspokojiť potrebu väčšej flexibility. Dopyt po našich kanceláriách nám ukazuje, že ideme správnym smerom. Myhive vždy predstavoval moderný kancelársky koncept a čoskoro budeme ďalej inovovať naše služby, nájomcovia tak získajú skutočne prvotriedne flexibilné kancelárie. Veríme, že kancelárie by sa mali prispôsobiť potrebám našich nájomcov, aby sa mohli sústrediť na svoje podnikanie," uzatvára Bódis.Kancelárske budovy myhive Vajnorská ponúkajú nielen priestor pre pracovisko, ale aj širokú škálu obchodov, služieb a stravovania pod jednou strechou v prepojenom obchodnom centre VIVO! Bratislava. Využívanie spoločných zasadacích miestností, dostatok parkovacích miest pre všetkých návštevníkov a blízkosť športového areálu Kuchajda s vodnou plochou je samozrejmosťou, pričom komunitné služby zahrnuté v cene prenájmu sú ideálnym doplnkom. Budovy taktiež nedávno získali medzinárodný certifikát BREEAM potvrdzujúci, že ich prevádzka je ohľaduplná k životnému prostrediu. Najnovšie si IMMOFINANZ pripísali aj víťazstvo v kategórii Best Asset Management Company v rámci CIJ Slovakia 2020.IMMOFINANZ je spoločnosť podnikajúca v oblasti komerčných nehnuteľností, jej aktivity sa zameriavajú na segmenty maloobchodných a kancelárskych nehnuteľností na siedmych kľúčových európskych trhoch: Rakúsko, Nemecko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Poľsko. Jej hlavná aktivita zahŕňa správu a výstavbu nehnuteľností, dve značky STOP SHOP (maloobchod), VIVO! (maloobchod) a myhive (kancelárske nehnuteľnosti) vytvárajú silný miestny prvok a sú synonymom kvality a vynikajúcich služieb. Realitné portfólio zahŕňa viac ako 200 nehnuteľností v približnej hodnote 4,9 miliardy eur. Spoločnosť IMMOFINANZ je kótovaná na burze vo Viedni (kde je súčasťou tzv. leading ATX indexu) a vo Varšave. Pre viac informácií prosím kontaktujte tieto stránky: http://www.immofinanz.com Informačný servis