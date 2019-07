Skupina Jay Delver predstavuje nový album Lonely Online Dragons

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 3. júla (TASR) - Lonely Online Dragons je názov nového albumu brnianskej formácie Jay Delver. Novinka ponúka desať skladieb, sú nimi The Truth, Not What I'm Looking For, Piece Of Love, Kayla, 6th Avenue Groove, Faithless Morning, The Girl For Me, The Devil In Me, Stay a Lonely Online Dragon. TASR o tom informovali zástupcovia agentúry Music Press Promotion.Album dostal názov podľa mentálnej poruchy Lonely Online Dragon Syndrome, pri ktorej postihnutý trpí predstavami o existencii paralelnej reality. V nej vidí seba ako hrdinu, ktorý bez problémov prekonáva prekážky a naplňuje svoje ciele a sny. Trpela nimi hlavne aristokracia.Posledná nahovorená stopa na albume rozpráva príbeh Jaya Delvera, ktorý zisťuje, že týmto syndrómom tiež trpí, a následne prichádza s extrémnymi spôsobmi, ako sa s chorobou popasovať. Na nahrávke spolupracoval dánsky producent a skladateľ Lasse Kristensen. Dohliadal na zvukovú úroveň s dôrazom na prepracované aranžmány a sónickú kvalitu. Pilotný singel Piece of Love dominoval minuloročnej hitparáde Startér Rádia Wave.uvádza k albumu hudobný magazín KAM.Kapela absolvovala minulý rok koncertnú sériu, vďaka ktorej si zahrala nielen na Slovensku, ale aj v Srbsku, kam sa v lete vracia, aby sa predstavila na Nisville Jazz festivale 2019. Vystúpi tam po boku americkej gitaristky Maliny Moye. Minulý rok si sympatie obecenstva získala na festivale Rockový slunovrat. Kapela má za sebou okrem iného aj vystúpenie v rámci klubovej noci na festivale United Islands of Prague.