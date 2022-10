Skupina Kabát avizuje vydanie nového albumu El Presidento

Skupina Kabát zverejnila po siedmich rokoch novú skladbu. Singel Rumcajs miloval Manku avizuje vydanie novej platne El Presidento. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.Pieseň je nostalgickou spomienkou na 90. roky, fanúšikovia si ju môžu vypočuť na všetkých digitálnych platformách. Singel sa dočká aj videoklipu, ten by mal mať premiéru 3. októbra. Album, ktorý nadväzuje na nahrávku Do pekla/Do nebe z roku 2015, by sa mal začať predávať 5. októbra na autogramiáde pri príležitosti vystúpenia Kabátov v Chomutove. Koncert je súčasťou turné, ktoré sa pôvodne malo uskutočniť v roku 2020, ale pre pandémiu bolo odložené.