Skupina Le Payaco predstavuje novinku Pohybliví v nehybnom

Skupina Le Payaco zverejnila titulnú skladbu a videoklip Pohybliví v nehybnom k rovnomennému albumu, ktorý vychádza 16. apríla. Ide o v poradí šiesty štúdiový album, členovia kapely o ňom hovoria ako o vydarenom, úprimnom a kompaktnom vokálno-inštrumentálnom diele. Stále to isté Le Payaco, len zas iné. TASR o tom informoval PR manažér Branislav Kaľavský.



Titulnú skladbu zložil Tomáš Sloboda spolu s chlapcami z kapely Jurajom Vitézom a Martinom Stempelom. Vydarený text napísal Lyrik H. „Po tom, ako desiatky popísaných hárkov papiera skončilo v koši, som jednu septembrovú sobotu ráno, keď som venčil Ditu, stretol na Miletičke Lyrika H s jeho fenkou Kuki. Oslovil som ho k spolupráci, lebo som nejako cítil, že on to dá. Dobre sme si pokecali. O mesiac mi poslal text a je z toho jedna z najrýchlejších a najnežnejších skladieb, aké sme kedy nahrali. Braňo Vincze k nej natočil nádherný videoklip o bežných veciach zo života so Zuzkou Norisovou a Ondrom Kovaľom,“ uviedol pre médiá Tomáš Sloboda.



„Sused Tomáš ma raz oslovil, keď sme sa náhodou stretli na Miletičke s našimi psami, že či im neskúsim napísať text, lebo sa vraj hodím do treku, kde chcel niečo frázovacie, rapotavo-deklamačné. Hudba, čo mi poslal, svojou atmosférou zo mňa tie frázy doslova vytiahla sama,“ dodal Lyrik H.

Le Payaco je slovenská hudobná skupina z Bratislavy, ktorá vznikla na jar v roku 1996. Počas svojej kariéry nahrali päť štúdiových albumov, jedno EP a štyri single naspievané v angličtine. Svoje pôsobenie na päť rokov prerušila v roku 2006, kedy sa jej jednotliví členovia vydali na sólové umelecké dráhy, v ktorých úspešne pokračujú dodnes. Znovu ich spojil dohromady Michal Kaščák, ktorý ich v roku 2011 pozval hrať ako jedného z headlinerov na festival Pohoda. Kapela v roku 2012 obnovila svoju koncertnú aj štúdiovú činnosť. Zatiaľ ostatný album Dnes je ten deň vydali v júni 2015.









Le Payaco - Pohybliví v nehybnom from Le Payaco band on Vimeo.