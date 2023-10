Skupina Le Payaco predstavuje nový album Vidíme sa

Skupina Le Payaco predstavuje nový, v poradí siedmy štúdiový album s názvom Vidíme sa. Jeho vydaniu predchádzali dva single Leto a Vtáci. Kapela na album zaradila opäť deväť skladieb, na ktorých pracovali všetci spoločne.





Autormi piesní na albume sú traja zakladajúci členovia kapely Tomáš Sloboda (Ginja, Myslíme na to isté, Vidíme sa zajtra ráno, Súzvuky a spojenia), Juraj Vitéz (Leto, Vtáci) a Martin Stempel (Na ranveji, Veľa je viac, Koňom). Album vychádza na priehľadnej 140 g 12" LP platni, s nápadným obalom a fotografiami od cestovateľa Martina Navrátila. Fotografie pochádzajú z jeho cesty na Južný pól."Na albume máme niekoľko nových polôh a používame nástroje, aké sme doteraz nepoužili. Striedame sa za mikrofónom a vymieňame si nástroje. Túto možnosť považujem u nás za zaujímavú aj z pohľadu poslucháča. Pri počúvaní albumu to iste pomáha udržať pozornosť, pretože hudba je takýmto prístupom pestrá," povedal o albume Sloboda.K práci v štúdiu Sloboda doplnil: "Samotné nahrávanie bolo pre mňa výnimočným zážitkom a splneným snom. Už som sa začal naozaj obávať, že analógovým nahrávacím štúdiám definitívne v našich končinách odzvonilo. Máme tu množstvo vysokokvalitných digitálnych štúdií so špičkovými zvukármi, ale s analógovým zápisom sa to naozaj nedá porovnať. V praxi to znamená, že sa musíte naozaj plne sústrediť na muzikantský výkon, na prácu s akustikou štúdia, vhodný výber nástrojov, aparátov a mikrofónov."Kapela plánuje k albumu aj turné Vidíme sa, ktoré sa začne 27. októbra v Trnave, ďalšími zastávkami budú Nitra (28. 10.), Humenné (2. 11.), Prešov (3. 11.), Košice (4. 11.), Banská Štiavnica (10. 11.), Banská Bystrica (11. 11.), Trenčín (23. 11.), Žilina (2. 12.) a Bratislava (7. 12.).