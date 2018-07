Skupina Lunetic pripravuje tri koncerty na Slovensku

Skupina Lunetic, archívna snímka. Foto: Zdenko Hanout Foto: Zdenko Hanout

Bratislava 11. júla (TASR) - Český fenomén Lunetic odohrá v závere tohto roka tri koncerty na Slovensku. Hovorí sa aj o hudobnom comebacku roka, najslávnejšia chlapčenská skupina v histórii sa totiž vráti na koncertnú oslavu svojho 20. výročia na scéne v plnej pôvodnej zostave s Martinom Kociánom.Lunetic vystúpi vo štvrtok 15. novembra v bratislavskom Majestic Music Clube, v piatok 16. novembra v prešovskom Encore Clube a v sobotu 17. novembra v banskobystrickom klube Ministry of Fun.Podľa slov organizátorov koncertnej šnúry prvá vlna vstupeniek v Bratislave sa vypredala za jediný týždeň. Vzhľadom na vysoký záujem fanúšikov o slovenské koncerty organizátori spoločne so skupinou Lunetic pripravili aj dve autogramiády na Slovensku. Do predaja v rámci slovenského turné pridávajú špeciálne vstupenky, ktoré sú kombináciou vstupu na autogramiádu a vstupu na koncert po nej.upresňujú organizátori. Na dve autogramiády sa dostane sto záujemcov v Bratislave a rovnako stovka v Banskej Bystrici.