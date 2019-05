Skupina maskovaných ľudí so samopalom v Nemecku prepadla kaviareň

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 6. mája (TASR) - Piati maskovaní ľudia vtrhli v pondelok ráno v stredonemeckom meste Oberursel do kaviarne, zaútočili na hostí slzotvorným plynom a skôr, ako v pripravenom aute utiekli, ulúpili približne 8000 eur. Jeden z lupičov bol ozbrojený samopalom, informovala agentúra AP s odvolaním sa na miestnu políciu.Polícia v spolkovej krajine Hesensko uviedla, že jedného hosťa kaviarne museli s dýchacími problémami previezť do nemocnice.Agentúra DPA informovala, že väčšina peňazí, ktoré zlodeji ukradli, patrila vlastníkom tejto kaviarne a časť z nich prítomným hosťom.Policajti do pátrania po ozbrojenej skupine zapojili aj vrtuľník, zatiaľ neúspešne. Polícia žiada o informácie aj od možných očitých svedkov.K prepadnutiu došlo skoro ráno po zatvorení kaviarne okolo 04.00 h. Podľa DPA sa tam zrejme vtedy nachádzala uzavretá spoločnosť - väčšina hostí totiž pravdepodobne patrila k majiteľovým známym.