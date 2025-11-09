Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

09. novembra 2025

Skupina Monkey Business oslávi v Bratislave 25 rokov na hudobnej scéne


Tagy: Monkey Business

Monkey Business si na tohtoročných cenách Anděl odniesla ocenenie skupina roka, na konte má jedenásť vydaných albumov.



Skupina Monkey Business oslávi v Bratislave 25 rokov na hudobnej scéne

Česká kapela Monkey Business oslavuje 25 rokov na scéne. Oslávi ich aj so slovenskými fanúšikmi 29. novembra v bratislavskom Majestic Music Clube. 24hod.sk o tom informovala PR manažérka Nora Krchňáková.


„Za tých 25 rokov sme zažili mnoho úžasných chvíľ, ale stále túžime tvoriť a objavovať nové cesty. Našou misiou je baviť ľudí a prinášať im hudbu, ktorá má silu,“ hovorí spevák Matěj Ruppert.

Monkey Business si na tohtoročných cenách Anděl odniesla ocenenie skupina roka, na konte má jedenásť vydaných albumov. Na Slovensko prichádza so svojím najnovším albumom Když múzy mlčí, ktorý si vyslúžil skvelé ohlasy a patrí medzi najvýraznejšie české nahrávky posledných rokov. Kapela sľubuje, že bratislavský koncert bude jednou veľkou funky oslavou s novými skladbami, ikonickými hitmi aj dávkou humoru, ktorú milujú fanúšikovia v Česku aj na Slovensku.

„Na Slovensko sa tešíme, vždy je tu fantastické publikum. Bratislavu berieme ako náš druhý domov,“ dodáva Ruppert.

Za štvrťstoročie existencie sa Monkey Business stali neoddeliteľnou súčasťou česko-slovenskej hudobnej scény. Kapelu tvorí zostava Roman Holý, Matěj Ruppert, Tereza Černochová, Pavel Mrázek, Martin Houdek, Oldřich Krejčoves a Ondřej Brousek. Táto partia sa predstaví aj v Bratislave.


 


